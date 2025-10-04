'Càn Long' Trương Quốc Lập ra sao sau 37 năm ly hôn vì ngoại tình?

Trái ngược với cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp, vợ cũ của ông là nữ diễn viên La Tú Xuân vẫn sống một mình đến nay, còn con trai Trương Mặc - nay đã 43 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Một cuộc ly hôn, 3 số phận khác nhau và mỗi người đều phải trả một cái giá không nhỏ.

Cuộc tình tay ba và 'cái giá' nặng nề

Quyết định đến với Đặng Tiệp khiến Trương Quốc Lập bị phản ứng gay gắt và chấp nhận rời đi tay trắng. Năm 1988, ông và Đặng Tiệp rời Thành Đô (Trung Quốc), mang theo vài hành lý đơn giản đến Bắc Kinh (Trung Quốc) lập nghiệp. Không người quen, không tài sản, họ thuê căn nhà chỉ 10 m² và bắt đầu lại từ đầu.

Năm 1988, Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp quen biết khi hợp tác trong Tử Thủy Vi Lan. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm nhưng khi ấy Trương Quốc Lập đã có vợ con. Bên nhau hơn 30 năm, Đặng Tiệp mới được mặc váy cưới Ảnh: 163

Trong những năm tháng khó khăn ấy, họ nương tựa vào nhau, lấy sự đồng điệu về tinh thần để bù đắp cho thiếu thốn vật chất. Trương Quốc Lập từng thừa nhận, cái giá ông phải trả cho tình yêu này còn nặng nề hơn nhiều so với tưởng tượng: đánh đổi cả danh dự, sự nghiệp và tình cảm cha con.

La Tú Xuân hiện đã 65 tuổi và làm bạn với cô đơn ở tuổi xế chiều Ảnh: 163

Sau ly hôn Trương Quốc Lập, La Tú Xuân mới hơn 30 tuổi. Dù có nhiều người theo đuổi, bà kiên quyết không tái hôn, chỉ dành hết tình yêu thương cho con trai Trương Mặc. Bà dõi theo con từng bước, từ việc đưa đi học, thức trắng đêm đợi con trở về đến giai đoạn nổi loạn tuổi trẻ.

Khi Trương Mặc liên tiếp vướng vào scandal, từ việc bị Học viện Hý kịch Trung Ương khai trừ vì bạo hành bạn gái đến lần bị cảnh sát bắt giữ vì tụ tập sử dụng chất cấm, La Tú Xuân chỉ biết âm thầm khóc suốt đêm. Hơn 3 thập kỷ qua, bà kiên định với cuộc sống đơn độc, gánh trên vai mọi nhọc nhằn mà chưa một lần tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình.

Năm 2012, quý tử nhà Trương Quốc Lập bị bắt vì sử dụng ma túy. Năm 2015, anh nhận án tù vì tiếp tục dùng chất cấm với bạn bè Ảnh: 163

Khi Trương Quốc Lập bước lên đỉnh cao sự nghiệp với Khang Hy vi hành, ông lại phải đối diện với nỗi đau lớn nhất đời mình là sự ngỗ ngược của đứa con trai duy nhất. Trương Mặc trở thành "bóng đen" trong cuộc đời của cả La Tú Xuân và Trương Quốc Lập.

Năm 2012 và 2014, những lần vấp ngã của con trai khiến Trương Quốc Lập suy sụp. Ông bật khóc trong hậu trường, thừa nhận bản thân không phải là người cha tốt. La Tú Xuân cũng chỉ có thể câm lặng chịu đựng, bởi cả bà và chồng cũ đều hiểu rằng lỗi lầm của con xuất phát từ sự đứt gãy trong gia đình.

Cha mẹ ly hôn từ khi lên 7, Trương Mặc trải qua tuổi thơ khó khăn, anh oán hận mẹ kế và luôn ỷ lại vào người bố nổi tiếng Ảnh: 163

37 năm sau ngày ly hôn, nhìn lại, không ai thực sự là người thắng cuộc. Trương Quốc Lập có tình yêu bên vợ mới và sự nghiệp vững chắc, nhưng đánh mất sự kết nối với con trai. La Tú Xuân giữ được lòng tự trọng và tình mẫu tử, nhưng phải chấp nhận cuộc đời cô đơn. Còn Trương Mặc, người lẽ ra được hưởng một tuổi thơ ấm áp, lại trở thành một kẻ ngỗ ngược, ngông cuồng.