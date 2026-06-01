'Càn Long' Trương Thiết Lâm phải ngồi xe lăn ở tuổi 69

Từ một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Trung Quốc, Trương Thiết Lâm được xem là một trong những diễn viên thực lực nổi bật nhất thế hệ mình. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp thành công, nam diễn viên sinh năm 1957 cũng nhiều lần vướng vào những tranh cãi liên quan đến đời tư và các phát ngôn trước công chúng.

Vai diễn Càn Long trong bộ phim Hoàn Châu cách cách đã đưa tên tuổi Trương Thiết Lâm lên hàng ngôi sao và trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả Ảnh: Chụp màn hình phim Hoàn Châu cách cách

Tuổi trẻ trăng hoa, về già nhiều biến cố

Trước khi bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật, Trương Thiết Lâm từng trải qua nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Năm 1978, ông trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, khóa học được xem là một trong những khóa đào tạo danh giá của điện ảnh Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, Trương Thiết Lâm liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao như Hỏa thiêu Viên Minh Viên hay Bên dưới cây cầu. Trong đó, bộ phim Bên dưới cây cầu từng giành giải thưởng cấp quốc gia, giúp ông sớm khẳng định tên tuổi trong làng điện ảnh.

Năm 1987, nam diễn viên sang Anh học tập và làm việc. Trong thời gian sinh sống tại đây, ông kết hôn với một phụ nữ người Ba Lan và có một con gái. Đến năm 1997, Trương Thiết Lâm nhập quốc tịch Anh. Quyết định này từng gây ra nhiều tranh luận trong dư luận Trung Quốc và tiếp tục là chủ đề được nhắc đến trong nhiều năm sau đó.

Năm 1998, Trương Thiết Lâm đảm nhận vai Hoàng đế Càn Long trong bộ phim truyền hình đình đám Hoàn Châu cách cách. Sự thành công vang dội của tác phẩm đã giúp hình tượng "Hoàng A Mã" của tài tử 5X trở thành một trong những vai diễn kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Sau đó, ông tiếp tục ghi dấu ấn qua loạt phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán…

Năm 2005, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Học viện Nghệ thuật thuộc Đại học Tế Nam, đánh dấu giai đoạn đỉnh cao cả về sự nghiệp lẫn vị thế xã hội.

Bên cạnh thành công nghệ thuật, Trương Thiết Lâm cũng nhiều lần trở thành tâm điểm của truyền thông bởi các vụ kiện tụng liên quan đến đời sống cá nhân.

Trương Thiết Lâm từng có mối quan hệ như vợ chồng với nữ diễn viên Pháp Đề Mạch Nhã Kỳ - người được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Hồi tộc", trước khi cả hai chính thức "đường ai nấy đi" vì nam diễn viên không cho người tình được một danh phận chính thức dù cả hai đã gắn bó nhiều năm. Tiếp đó, vào năm 2015, ngôi sao Loạn thế anh hùng Lã Bất Vi vướng vào vụ kiện tụng với nữ diễn viên Hầu Tuấn Kiệt vì hành vi vô trách nhiệm và ruồng bỏ con gái ruột. Sau khi một mình sinh con, Hầu Tuấn Kiệt đã nhiều lần yêu cầu nam diễn viên thực hiện nghĩa vụ của một người cha nhưng không đạt được thỏa thuận. Vụ việc sau đó được đưa ra tòa và kết thúc bằng phán quyết yêu cầu Trương Thiết Lâm chi trả tiền cấp dưỡng theo quy định.

Ngoài ra, ông cũng bị tố có con ngoài giá thú với nữ diễn viên Từ Hiểu Mẫn nhưng chối bỏ trách nhiệm. Những câu chuyện này từng nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận Trung Quốc và ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của ông trong mắt công chúng.

Dù sự nghiệp thành công, nhưng Trương Thiết Lâm nhiều lần gây tranh cãi vì đời tư ồn ào và những mối quan hệ tình cảm phức tạp Ảnh: Chụp màn hình phim Mẫu đơn đình

Không chỉ đời tư, một số phát ngôn của Trương Thiết Lâm về vấn đề quốc tịch và việc bảo tồn các hiện vật văn hóa Trung Quốc ở nước ngoài cũng từng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo Sohu, cuối năm 2024, Trương Thiết Lâm gặp tai nạn khi trượt tuyết tại châu Âu. Vụ việc khiến ông bị gãy nát cả hai chân và phải trải qua quá trình điều trị kéo dài. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, đồng thời đặt nhiều đinh cố định vào chân để hỗ trợ quá trình phục hồi. Tuy nhiên, do tuổi tác và mức độ chấn thương nghiêm trọng, việc hồi phục diễn ra khá chậm. Hiện tại, nam diễn viên thường phải sử dụng xe lăn hoặc các thiết bị hỗ trợ di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong những năm gần đây, hoạt động nghệ thuật của Trương Thiết Lâm cũng không còn sôi nổi như trước. Một số dự án phim có sự tham gia của ông không tạo được tiếng vang đáng kể, trong khi các hoạt động triển lãm thư pháp và hội họa cá nhân cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Theo truyền thông, nam diễn viên hiện chủ yếu sinh sống giữa London (Anh) và Bắc Kinh (Trung Quốc). Ông cũng được cho là đang dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cuộc sống cá nhân sau nhiều thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí.