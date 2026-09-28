Sáng 28.9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, các đại biểu đã thảo luận về dự án luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (tỉnh Hưng Yên) đề nghị cân nhắc kỹ quy định miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (tỉnh Hưng Yên) phát biểu ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Ông cho rằng, nếu áp dụng đối tượng rộng đối với toàn bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập, chính sách có thể tạo ra chi phí ngân sách lớn nhưng chưa chắc tương xứng với mức độ cần thiết của nhóm doanh nghiệp.

"Trong thực tế, nhu cầu hỗ trợ một doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp sản xuất tham gia chuỗi cung ứng, doanh nghiệp công nghệ cao sẽ rất khác với một doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề kinh doanh thông thường", ông Huy nêu ý kiến.

Ông đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu theo hướng phân tầng chính sách thuế, trong đó, ưu đãi cao hơn, dài hơn hoặc có điều kiện đối với những doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên, có hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh, tham gia chuỗi giá trị, tạo nhiều việc làm hoặc có khả năng đóng góp lớn cho nền kinh tế.

Đồng thời, cần quy định rõ nguyên tắc không để doanh nghiệp lợi dụng chính sách bằng cách chia, tách, thành lập doanh nghiệp mới hoặc chuyển hoạt động sang các pháp nhân mới chỉ nhằm tiếp tục hưởng ưu đãi.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Văn Lâm (tỉnh Bắc Ninh) đề nghị xem xét lại thời điểm bắt đầu tính miễn thuế.

Ông phân tích, thực tế những năm đầu thường là thời gian mà doanh nghiệp đầu tư nhà xưởng, mua sắm thiết bị, tuyển dụng lao động, tìm kiếm khách hàng, xây dựng thị trường..., và không ít doanh nghiệp chưa có lãi, lãi rất thấp hoặc thậm chí lỗ.

Nếu thời gian miễn thuế tính từ ngày đăng ký thì thời gian ưu đãi có thể trôi qua trong khi doanh nghiệp chưa phát sinh số thuế phải nộp, tức là chưa có lãi thì đã hết thời hạn miễn giảm thuế. Ông đề nghị thời gian miễn thuế tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế chứ không phải từ năm đầu tiên đăng ký và kéo dài 3 năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, trả lời các ý kiến của đại biểu ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Giải trình ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu kinh nghiệm trên thế giới đều thực hiện hỗ trợ 3 năm đầu khi khởi nghiệp. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất khi doanh nghiệp phải bỏ tiền vốn mua sắm thiết bị, tổ chức triển khai và tiếp cận thị trường.

Ông Ngô Văn Tuấn cũng thông tin, mức hỗ trợ 3 năm đầu với quy mô số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện tại, hàng năm ngân sách chi ra khoảng 10.000 tỉ đồng riêng cho ưu đãi giảm 3 năm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ trưởng cũng cho biết, bộ đã tính toán hài hòa với quy định của các luật thuế và đảm bảo hai nguyên tắc hỗ trợ về nghĩa vụ thuế và giảm thiểu chi phí tuân thủ chính sách thuế.