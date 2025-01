Cần siết chặt chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe

Như Thanh Niên thông tin, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) vừa có văn bản thống nhất chuyển nhiệm vụ quản lý, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sang Bộ Công an.

Theo văn bản do Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền ký, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT có nghị quyết tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Trong đó, giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Vận tải, Vụ Pháp chế nghiên cứu nội dung về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, báo cáo Ban Cán sự Đảng xem xét, có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an.

Sau khi nghiên cứu, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo kiến nghị Bộ GTVT thống nhất chuyển những nhiệm vụ về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an. Kiến nghị Bộ GTVT đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tổng hợp vào hồ sơ xây dựng "Nghị quyết về việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy", trình cấp có thẩm quyền thông qua nhằm đảm bảo việc chuyển giao nhiệm vụ từ Bộ GTVT sang Bộ Công an được thuận lợi.

Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất chuyển nội dung đào tạo, sát hạch lái xe sang Bộ Công an ẢNH: T.N

Hiện việc đào tạo, sát hạch lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước. Phần đào tạo lái xe cũng như sát hạch đã được giao về các sở GTVT địa phương quản lý trực tiếp.

Dễ dàng, thuận tiện, hợp lý thì dân ủng hộ

Phản hồi thông tin trên nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên đồng tình ủng hộ, cho rằng việc này hợp lý.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ việc chuyển giao công tác đào tạo và sát hạch lái xe sang Bộ Công an để tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là về văn hóa giao thông. Cần phải có những bài học cụ thể về việc tuân thủ luật lệ giao thông, xử lý tình huống và rèn luyện các kỹ năng mềm như nhường nhịn, tôn trọng người khác", BĐ Anh Dũng ý kiến.

Tương tự, BĐ Hung Thinh nêu quan điểm: "Trước tình hình giao thông hiện nay, tôi cho rằng việc giao cho Bộ Công an quản lý đào tạo và sát hạch lái xe là một giải pháp khả thi. Điều này sẽ giúp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo, loại bỏ tình trạng "học chay, thi trượt" và góp phần xây dựng một đội ngũ người lái xe có ý thức trách nhiệm cao".

Còn BĐ Phương Nguyên viết: "Hoàn toàn đồng ý với đề xuất này, cái gì thuận tiện, hợp lý thì tôi và người dân sẽ ủng hộ. Theo tôi, việc đào tạo và sát hạch lái xe cần được quản lý chặt chẽ hơn. Hiện nay, không ít người đã có bằng lái nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về kỹ năng lái xe, điều này đặt ra câu hỏi về chất lượng đào tạo tại các trung tâm".

"Việc tổ chức đào tạo và sát hạch lái xe cần được cải cách toàn diện, nhằm đảm bảo chất lượng, tính minh bạch và sự thuận tiện cho người dân. Đây là vấn đề cấp bách để nâng cao chất lượng giao thông và giảm thiểu tai nạn", BĐ Nguyễn Thắng góp ý.

Cần siết chặt việc đào tạo, sát hạch

Không chỉ ủng hộ chuyển đào tạo, sát hạch lái xe sang Bộ Công an, BĐ Doan Hau còn đề nghị siết chặt quy trình dạy, học và thi cấp bằng lái xe.

"Cần có những biện pháp mạnh mẽ để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Việc tăng cường kiểm tra, sát hạch, và bổ sung thêm các bài thi thực hành phức tạp hơn sẽ giúp loại bỏ những người không đủ năng lực để tham gia giao thông", BĐ này góp ý thêm.

Cùng quan điểm, BĐ Minh Huy ý kiến: "Tôi ủng hộ chuyển đào tạo, sát hạch lái xe sang Bộ Công an. Ngoài những kỹ năng chính, điều cấp bách nhất hiện nay là phải tập trung tăng cường đào tạo và rèn luyện kỹ năng lái xe văn minh, đặc biệt tập trung vào các hành vi như: xếp hàng, tuân thủ làn đường, không gây rối loạn giao thông bằng cách chen lấn, vượt ẩu, hoặc các hành vi thiếu văn hóa khác".

"Ủng hộ đề xuất này, đồng thời cần siết chặt việc dạy, học và cấp bằng lái xe. Để nâng cao ý thức và kiến thức về luật giao thông đường bộ ngay từ khi còn nhỏ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, theo tôi nên đưa luật Giao thông đường bộ và đạo đức khi tham gia giao thông vào dạy ở chương trình học phổ thông cơ sở. Việc trang bị kiến thức cơ bản về luật giao thông từ sớm sẽ giúp học sinh hình thành thói quen tốt khi tham gia giao thông và là nền tảng vững chắc cho việc học lái xe sau này", BĐ Hải Đăng góp ý.

Tôi hoàn toàn đồng ý với việc giao Bộ Công an quản lý toàn bộ công tác đào tạo và sát hạch lái xe. Việc này sẽ giúp siết chặt quy trình, đảm bảo tính khách quan và chuyên nghiệp. Duy Minh Việc nhiều người có bằng lái nhưng vẫn lái xe không an toàn là một vấn đề đáng quan ngại. Điều này cho thấy công tác đào tạo lái xe hiện nay đang tồn tại bất cập và cần được cải thiện ngay. Le Tung