Cần sớm có hướng dẫn cụ thể về cho thuê nhà

Như Thanh Niên đã thông tin, theo quy định của luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) 2024 có hiệu lực từ ngày 1.8 tới, tổ chức, cá nhân kinh doanh, cho thuê BĐS phải thành lập doanh nghiệp (DN).



Chị Phương Nhi (ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) có 16 căn phòng trọ để cho thuê, mỗi tháng doanh thu khoảng 30 triệu đồng, sau khi trừ hết chi phí, chị còn dư khoảng 25 triệu đồng. Nghe nói cho thuê nhà phải lập DN, chị Nhi lo lắng không biết mình nằm trong trường hợp nào, có phải thành lập DN hay không.

Để tạo thuận lợi cho người dân trong việc kinh doanh và nhà nước dễ dàng quản lý, ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng giám đốc Công ty quản lý nhà Savista, kiến nghị để người dân tự chọn hình thức thuế khoán hoặc thành lập DN. Nếu muốn làm ăn lâu dài, bền vững, muốn phát triển, họ sẽ tự động đi thành lập DN. Khi người dân thành lập DN phải sòng phẳng trong việc khấu trừ chi phí đầu vào, đầu ra. Còn những người chỉ dừng lại đầu tư ở một tòa nhà, một vài căn hộ thì cho phép họ chọn hình thức nộp thuế khoán hằng năm.

"Khi ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn nên hướng đến việc giao quyền cho địa phương quản lý bằng hình thức thuế khoán theo hộ kinh doanh gia đình, không nên ép phải thành lập DN. Luật quy định làm sao để người dân kê khai thuế dễ dàng, dễ thực hiện. Điều này vừa không thất thu thuế vừa kiểm soát được đối tượng thuê, đảm bảo an ninh trật tự. Quan trọng nhất hiện nay là các khu nhà cho thuê phải đảm bảo PCCC, an ninh trật tự, kết nối hạ tầng để đảm bảo phục vụ an toàn cho người đi thuê nhà. Tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc như các vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội", ông Dũng kiến nghị.

Nói về việc cho thuê phòng, nhà ở hiện nay của nhiều người, bạn đọc (BĐ) Q.V cho biết: "Đâu phải ai cho thuê nhà đều giàu có từ việc cho thuê đến nỗi phải thành lập DN? Thậm chí có gia đình vì hoàn cảnh khó khăn phải cho thuê căn nhà đang ở và ở nhờ nhà người thân để có khoản thu nhập trang trải cuộc sống… Có hộ cho thuê nhà, nếu tính tổng thu nhập gia đình (tính luôn tiền từ cho thuê nhà) cũng chưa tới 20 triệu đồng/tháng thì làm sao có điều kiện để thành lập DN? Mong các cấp cân nhắc hợp lý, hợp tình".

Cùng ý kiến, BĐ AC04 kể: "Tôi có người thân cho thuê có 2 phòng, mỗi phòng 1,5 triệu đồng/tháng, để kiếm tiền nuôi 3 đứa con. Giờ nếu bắt lập DN thì không biết làm sao, mà chắc cũng không còn tiền nữa".

Trong khi đó, BĐ Xứ Đoài Hoa góp ý: "Tại điều 5 Nghị định 02/2022/NĐ-CP có quy định thêm trường hợp đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên như sau: "Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy định tại khoản 2 điều 10 của luật Kinh doanh BĐS không bắt buộc phải có các điều kiện quy định tại điều 4 của nghị định này". Như vậy, theo tôi hiểu, chỉ cần đăng ký hộ kinh doanh như hiện nay là được. Không nhất thiết bắt buộc thành lập DN".

Nên để người dân tự nguyện

"Theo tôi, trừ những trường hợp kinh doanh lớn, còn lại các trường hợp nhỏ lẻ nên để người dân tự nguyện xem có nên thành lập DN hay không. Cơ quan chức năng có thể tư vấn thêm để họ hiểu rõ. Họ thấy cái nào thuận lợi hơn, dễ làm hơn thì họ làm. Nếu họ không lập DN thì giúp họ cách kê khai thuế để họ thực hiện tốt. Trường hợp này nhà nước vẫn thu được thuế, người dân thì làm tròn nghĩa vụ của mình", BĐ Tiến Minh góp ý.

Cùng ý kiến, BĐ Hung đề xuất thêm: "Không cần thành lập DN, mà chỉ cần khai báo và bắt buộc thu tiền cho thuê qua tài khoản ngân hàng đăng ký với mã số thuế của bản thân. Sau đó sẽ trừ thẳng thuế thu nhập thông qua tài khoản đó là được. Cũng đề nghị cơ quan thuế nên xem lại thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh, vì như hiện tại đã lạc hậu rồi". BĐ Han Le thì cho rằng: "Hình thức nào cũng được, miễn sao phải quản lý được thuế, không để thất thu thuế mới tạo ra công bằng trong kinh doanh. Xưa nay mảng nhà cho thuê của tư nhân coi như thả nổi" trong khi BĐ Trịnh Cường nhận xét: "Nghĩ không nên thêm "rắc rối", sao cứ phải lập DN mới dễ quản lý? Còn việc đóng thuế là nghĩa vụ, trách nhiệm, làm sao để hộ kinh doanh làm ăn khá thì thu thuế sẽ tăng".