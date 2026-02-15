Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Cẩn thận khi mua máy chiếu xem phim ngày tết

Phong Đỗ
Phong Đỗ
15/02/2026 19:53 GMT+7

Bóc trần sự thật ngỡ ngàng sau những quảng cáo '4K' khi mua máy chiếu giá rẻ để cùng gia đình coi phim ngày tết.

Khi nhu cầu thiết lập 'rạp chiếu phim tại gia' để theo dõi các vở kịch hài hay 'cày' phim tết tăng cao, thị trường máy chiếu trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, giữa 'ma trận' hơn 50.000 kết quả trên các sàn thương mại điện tử, người dùng dễ rơi vào bẫy của những thiết bị giá rẻ mang mác thông số siêu phẩm.

Coi chừng bẫy giá rẻ khi mua máy chiếu 4K cho Tết 2026 - Ảnh 1.

Một mẫu máy chiếu di động thường được sử dụng ở các gia đình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Máy chiếu giá rẻ: Cái bẫy mang tên 'hỗ trợ 4K'

Dạo một vòng quanh các trang mua sắm, không khó để tìm thấy những chiếc máy chiếu chỉ từ 2 - 3 triệu đồng nhưng lại quảng cáo 'Hỗ trợ 4K Ultra HD'. Thực tế, đây là chiêu trò marketing không đúng sự thật.

Theo các chuyên gia, hầu hết máy chiếu giá rẻ chỉ có khả năng giải mã (decoding) tín hiệu 4K, nhưng hình ảnh thực tế xuất ra (độ phân giải thực - Native Resolution) thường chỉ đạt 720p, thậm chí thấp hơn. Sự khác biệt này khiến hình ảnh khi phóng lớn lên phông chiếu 100 - 200 inch trong phòng khách ngày tết sẽ bị rổ, nhòe, hoàn toàn không được sắc nét như quảng cáo.

Đừng để con số lumen đánh lừa

Một chiếc máy chiếu tốt cho gia đình cần độ sáng thực (lumen) đủ cao để hình ảnh không bị lấn át bởi ánh sáng đèn phòng. Các dòng máy không tên tuổi thường tự tin ghi thông số lumen cao ngất ngưởng để thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, nếu soi kỹ vào thực tế, ngay cả những mẫu máy chiếu cao cấp từ các ông lớn như Epson hay BenQ thường cũng chỉ ở mức 2.600 lumen để đảm bảo độ chính xác của màu sắc. Việc một chiếc máy chiếu rẻ tiền quảng cáo độ sáng tương tự hoặc cao hơn thường là sự phóng đại quá mức, dẫn đến trải nghiệm nghe nhìn sẽ thất vọng nếu không đóng kín rèm và tắt hết điện.

Coi chừng bẫy giá rẻ khi mua máy chiếu 4K cho Tết 2026 - Ảnh 2.

Đừng để con số lumen đánh lừa bạn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE


Chọn thương hiệu hay chọn ưu tiên giá tiền?

Để chọn được một chiếc máy chiếu 'đáng đồng tiền bát gạo' cho gia đình vui vầy dịp đầu năm, người mua cần lưu ý:

  • Kiểm tra độ phân giải thực: Đừng nhìn tiêu đề, hãy kéo xuống phần thông số kỹ thuật (Specs) chi tiết để tìm con số thực tế.
  • Chọn mặt gửi vàng: Ưu tiên các thương hiệu có uy tín lâu đời. Nếu ngân sách eo hẹp, hãy chọn các dòng Smart Projector từ các hãng có hệ sinh thái rõ ràng như Roku thay vì các thương hiệu lạ.
  • So sánh hình ảnh marketing và thực tế: Nếu ảnh quảng cáo có vẻ quá hoàn hảo so với mức giá, hãy đề cao cảnh giác.

Tết là dịp để thư giãn bên gia đình, đừng để một chiếc máy chiếu kém chất lượng phá tan không khí đoàn viên bằng những khung hình mờ nhạt và những lỗi kỹ thuật không đáng có.

