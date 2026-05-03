Cẩn thận với 'chuyên gia' trên mạng

Gần đây, giới y tế liên tục phải cảnh báo tình trạng nhiều người lạm dụng uống nước chanh pha với muối hạt để "trị bách bệnh", từ điều trị trào ngược dạ dày, HIV… cho đến bệnh nan y là ung thư.

Thậm chí, nhiều bệnh nhân còn từ bỏ các phương pháp điều trị chuyên khoa, chỉ uống nước chanh pha muối, bất chấp hậu quả đã được cảnh báo. Điển hình hồi năm ngoái, có người đàn ông 47 tuổi tự ý bỏ thuốc huyết áp, chuyển sang uống chanh muối đặc và phơi nắng liên tục để "thải độc", dẫn đến đột tử.

Tình trạng trên là hệ quả của việc nghe theo lời khuyên từ mạng xã hội của một số người không có chuyên môn liên quan. Nếu trước đây, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhân vật nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ quảng bá sai sự thật về công dụng của các loại thực phẩm hay thức uống, thì nay nhiều nhân vật bất ngờ nổi lên mà "không biết từ đâu ra". Thực trạng này đang ngày càng đáng lo khi những "chuyên gia" không rõ nguồn gốc thường xuyên đưa ra những chỉ dẫn thiếu căn cứ khoa học để trị bệnh này bệnh kia, thậm chí cả những bệnh nan y.

Không riêng gì vấn đề sức khỏe và y khoa, nhiều lĩnh vực khác cũng xuất hiện vô số "chuyên gia" không có nền tảng chuyên môn liên quan nhưng liên tục đưa ra các chỉ dẫn. Cứ thế, tình trạng loạn thông tin tư vấn sai lệch ngày càng bùng nổ trên mạng xã hội dẫn đến nhiều hệ lụy.

Về y khoa, không chỉ có nước chanh pha muối hột, mà còn có hướng dẫn uống giấm táo liều cao, nhịn ăn cực đoan, hoặc detox bằng hỗn hợp hóa chất tự pha… bị giới chuyên môn cảnh báo có thể gây bỏng thực quản, mất cân bằng điện giải, hoặc tổn thương gan thận. Về pháp luật thì thông tin sai về quyền lợi người lao động, cách "hợp pháp hóa" việc trốn thuế, hay quy định hải quan có thể khiến người dùng vi phạm pháp luật mà không hay biết… Về đầu tư, thông tin đầu tư các loại cổ phiếu, tiền điện tử hay các "bí kíp đầu tư dễ thành công" trở thành cái bẫy khiến nhiều người thiệt hại nghiêm trọng về tiền bạc. Về công nghệ thông tin, thì các bài đăng hướng dẫn "xóa virus", "cách phá mật khẩu wifi"… hay nhiều thủ thuật khác tiềm ẩn rủi ro khi tải các ứng dụng, nhấp vào các đường dẫn rồi bị dính mã độc dẫn đến mất dữ liệu, bị lấy cắp tài khoản ngân hàng. Về các kỹ năng khác, thì những hướng dẫn sửa đồ điện, pha trộn hóa chất… mà lẽ ra người thực hiện cần có kiến thức chuyên môn nhất định, nếu không thì ẩn chứa nguy hiểm.

Rủi ro là vậy nhưng nhiều người vẫn "nhắm mắt nghe theo" rồi nhận lấy hậu quả. Thực tế hiện nay, nhiều quy định pháp lý có thể được áp dụng để xử lý các hành vi trên và các bộ, ngành cũng đang hoàn thiện thêm quy định để xử lý. Mới nhất, Bộ Y tế đề xuất phạt từ 10 đến 30 triệu đồng khi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch.

Trong khi các ngành chức năng tăng cường xử lý các sai phạm, thì từ chính mỗi người cần tỉnh táo trước các thông tin, chỉ dẫn bởi những "chuyên gia" không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Đó là cách để tự bảo vệ bản thân trước những rủi ro.