Cần Thơ bán hàng hiệu với nhiều 'ưu đãi' trong dịp lễ 30.4 và 1.5

Thanh Duy
17/04/2026 14:40 GMT+7

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tới đây, TP.Cần Thơ sẽ tổ chức sự kiện quy tụ hơn 500 doanh nghiệp bán hàng hiệu với nhiều khuyến mãi hấp dẫn.

Ngày 17.4, Sở Công thương TP.Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH TMDV Bigbang Hàng Hiệu họp báo thông tin về sự kiện "Cần Thơ Mega Sale" lần 2 năm 2026, diễn ra trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tới đây.

So với lần thứ nhất, sự kiện sắp diễn ra có quy mô rầm rộ hơn để mở ra nhiều cơ hội cho người dân Cần Thơ nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung tiếp cận các sản phẩm chính hãng với mức giá ưu đãi.

Cần Thơ sẽ tổ chức sự kiện bán hàng hiệu với nhiều khuyến mãi hấp dẫn trong dịp lễ 30.4 và 1.5

Theo đó, "Cần Thơ Mega Sale" lần 2 diễn ra từ ngày 29.4 đến 3.5 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Sự kiện quy tụ hơn 500 thương hiệu nổi bật trong và ngoài nước về thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, trang sức, thể thao, đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp, thực phẩm chức năng…

Không chỉ đa dạng sản phẩm, sự kiện còn hấp dẫn bởi có nhiều mặt hàng sẽ giảm giá sâu lên đến 80%, mua 2 tặng 1, mua 1 tặng 1… Bên cạnh đó, Xanh SM sẽ tham gia với vai trò đối tác hỗ trợ di chuyển và cung cấp các ưu đãi dành riêng cho khách tham quan mua sắm.

Sở Công thương TP.Cần Thơ cho biết, kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 là một trong những "điểm rơi tiêu dùng" lớn trong năm khi nhu cầu đi lại, du lịch, giải trí và mua sắm của người dân tăng cao. Đây là thời điểm mà tâm lý chi tiêu trở nên cởi mở hơn so với giai đoạn sau tết. Với lý do đó, "Cần Thơ Mega Sale" lần 2 quay trở lại đúng vào thời gian đặc biệt này để tạo điểm nhấn cho hoạt động thương mại tại thành phố. 

Đặc biệt, những sản phẩm hàng hiệu bày bán tại sự kiện sẽ cam kết về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm và rõ ràng trong chính sách giá. Thông qua đó, Sở Công thương TP.Cần Thơ mong muốn xây dựng một không gian mua sắm chính thống, được kiểm soát chặt chẽ để giúp củng cố niềm tin của người dân. Điều này còn có ý nghĩa giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung cầu nội địa. 

lễ 30.4 cần thơ hàng hiệu đại lễ 30.4 và 1.5
