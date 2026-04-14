Hàng hiệu lao đao ở trung tâm mua sắm Dubai vì xung đột Iran

Doanh số của các thương hiệu hàng hiệu lớn nhất châu Âu đã sụt giảm tại Dubai và Abu Dhabi khi xung đột Iran tác động đến thị trường phát triển nhanh nhất của ngành này.

Đây là khó khăn mới nhất đối với ngành công nghiệp trị giá 400 tỉ USD, vốn đã bị thu hẹp giá trị trong ba năm qua, và là một dấu hiệu cho thấy tác động của xung đột đối với lĩnh vực hàng xa xỉ.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin am hiểu cho biết tại Mall of the Emirates, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của Dubai, các thương hiệu hàng hiệu báo cáo doanh số tháng 3 giảm 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin cũng cho biết số lượng người mua sắm đến Mall of the Emirates đã giảm 15% trong tháng 3, trong khi lưu lượng người đi bộ tại Dubai Mall lớn hơn đã giảm khoảng 50%, điều này có thể đồng nghĩa với mức giảm doanh số thậm chí còn lớn hơn.

Tại Abu Dhabi, một trung tâm mua sắm nhỏ hơn Dubai, doanh số tháng 3 tại Galleria Mall có khả năng phục hồi tốt hơn, nhưng vẫn giảm khoảng 10% trên diện rộng, theo một nguồn tin trong ngành.

Không có công ty nào vận hành Mall of the Emirates, Dubai Mall hoặc Galleria Mall trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Trung Đông chiếm khoảng 5% tiêu thụ hàng hiệu toàn cầu.

Các nhà phân tích cho biết đây từng là một trong những điểm sáng hiếm hoi của ngành hàng xa xỉ, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hàng năm hai con số trong những năm gần đây.

Nhưng hình ảnh hào nhoáng và ổn định được chăm chút kỹ lưỡng của Dubai đã bị lung lay vì xung đột Iran, khi cả sân bay lớn nhất lẫn các cơ sở hạ tầng khác của Dubai bị tấn công bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran.