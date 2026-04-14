Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hàng hiệu lao đao ở trung tâm mua sắm Dubai vì xung đột Iran
Video Thế giới

Hàng hiệu lao đao ở trung tâm mua sắm Dubai vì xung đột Iran

La Vi
La Vi
14/04/2026 13:17 GMT+7

Doanh số bán hàng của các thương hiệu xa xỉ lớn nhất châu Âu đã giảm tại Dubai và Abu Dhabi do cuộc xung đột Iran ảnh hưởng đến thị trường phát triển nhanh nhất của ngành này, đây là một bước thụt lùi mới nhất đối với ngành công nghiệp trị giá 400 tỉ USD.

Doanh số của các thương hiệu hàng hiệu lớn nhất châu Âu đã sụt giảm tại Dubai và Abu Dhabi khi xung đột Iran tác động đến thị trường phát triển nhanh nhất của ngành này.

Đây là khó khăn mới nhất đối với ngành công nghiệp trị giá 400 tỉ USD, vốn đã bị thu hẹp giá trị trong ba năm qua, và là một dấu hiệu cho thấy tác động của xung đột đối với lĩnh vực hàng xa xỉ.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin am hiểu cho biết tại Mall of the Emirates, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của Dubai, các thương hiệu hàng hiệu báo cáo doanh số tháng 3 giảm 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin cũng cho biết số lượng người mua sắm đến Mall of the Emirates đã giảm 15% trong tháng 3, trong khi lưu lượng người đi bộ tại Dubai Mall lớn hơn đã giảm khoảng 50%, điều này có thể đồng nghĩa với mức giảm doanh số thậm chí còn lớn hơn.

Các thương hiệu xa xỉ gặp khó khăn ở UAE do xung đột Iran - Ảnh 1.

Nguồn tin cho biết số lượng người mua sắm đến Mall of the Emirates đã giảm 15% trong tháng 3

ẢNH: REUTERS

Tại Abu Dhabi, một trung tâm mua sắm nhỏ hơn Dubai, doanh số tháng 3 tại Galleria Mall có khả năng phục hồi tốt hơn, nhưng vẫn giảm khoảng 10% trên diện rộng, theo một nguồn tin trong ngành.

Không có công ty nào vận hành Mall of the Emirates, Dubai Mall hoặc Galleria Mall trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Trung Đông chiếm khoảng 5% tiêu thụ hàng hiệu toàn cầu.

Các nhà phân tích cho biết đây từng là một trong những điểm sáng hiếm hoi của ngành hàng xa xỉ, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hàng năm hai con số trong những năm gần đây.

Nhưng hình ảnh hào nhoáng và ổn định được chăm chút kỹ lưỡng của Dubai đã bị lung lay vì xung đột Iran, khi cả sân bay lớn nhất lẫn các cơ sở hạ tầng khác của Dubai bị tấn công bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran.

Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran, Tehran đe dọa trả đũa

Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran, Tehran đe dọa trả đũa

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các tàu rời cảng của Iran vào hôm 13.4, và Tehran đe dọa sẽ trả đũa bằng cách tấn công các cảng của các nước láng giềng vùng Vịnh sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần tại Islamabad về việc chấm dứt chiến tranh thất bại.

Khám phá thêm chủ đề

Iran Xung đột Iran uae Trung tâm thương mại hàng hiệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận