Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran, Tehran đe dọa trả đũa

Tổng thống Donald Trump cho biết lệnh phong tỏa bằng hải quân Mỹ đối với tàu thuyền rời khỏi các cảng của Iran đã bắt đầu vào hôm 13.4. Tehran sau đó đe dọa trả đũa các cảng của các nước láng giềng vùng Vịnh sau khi các cuộc đàm phán hòa bình thất bại trong việc chấm dứt xung đột vào cuối tuần qua.

Ông Trump nói: "Nếu họ không đồng ý thì không có thỏa thuận".

Bên ngoài Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết Iran đã liên lạc vào hôm 13.4 và muốn đạt được thỏa thuận nhưng ông sẽ không chấp thuận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Tehran có vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra", ông Trump nói thêm.

Trước đó, ông Trump cảnh báo rằng bất kỳ tàu "tấn công nhanh" nào của Iran tiếp cận gần khu vực phong tỏa hàng hải của Mỹ sẽ bị "loại bỏ".

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lệnh phong tỏa sẽ được "thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia" vào hoặc ra khỏi các cảng của Iran ở vùng Vịnh và vịnh Oman.

Dữ liệu của LSEG cho thấy hai tàu chở dầu liên quan đến Iran chở đầy các sản phẩm dầu mỏ đã rời khỏi eo biển vào hôm 13.4 trước thời hạn.

Một phát ngôn viên quân sự Iran gọi bất kỳ hạn chế nào của Mỹ đối với vận tải biển quốc tế là "cướp biển".

Các đồng minh NATO gồm Anh và Pháp cho biết họ sẽ không bị lôi kéo vào xung đột bằng cách tham gia phong tỏa.

Thay vào đó, Thủ tướng Anh Kier Starmer nói với quốc hội hôm 13.4 rằng ông và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo để "đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz".

"Và tôi xin nói rất rõ ràng: điều này là để bảo vệ vận tải biển và hỗ trợ tự do hàng hải một khi xung đột kết thúc", ông Starmer nói.

Nhà phân tích chính trị Iran Mohammad Ghaderi cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ chỉ đẩy giá năng lượng lên cao một lần nữa.

"Hãy nhìn xem, khi bên kia muốn mở lại eo biển Hormuz, logic mà nói thì việc bao vây nó chỉ làm gia tăng thêm một vấn đề khác. Nhưng lập luận của ông Trump là gì? Lập luận của ông ấy là nếu Iran muốn ngăn cản việc đi qua eo biển, thì ông ta sẽ ngăn cản việc đi qua của Iran trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều. Điều này không giải quyết được vấn đề của Mỹ. Đúng vậy, nó gây áp lực lên Iran, nhưng nó không giải quyết được vấn đề của Mỹ. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là câu chuyện về sự leo thang giá năng lượng sẽ tiếp tục", ông Ghaderi nhận định.

Ông Trump công bố lệnh phong tỏa sau khi các cuộc thảo luận giữa các bên tại Islamabad vào cuối tuần qua không đạt được thỏa thuận cuối cùng, bao gồm cả việc dỡ bỏ mối đe dọa của Iran tấn công các tàu hàng quá cảnh qua eo biển Hormuz.

Các cuộc đàm phán đó diễn ra sau khi Tehran và Washington đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần vào tuần trước.

Nhưng hôm 12.4, Washington nói rằng Tehran đã từ chối các yêu cầu từ phía Mỹ, còn Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết phái đoàn của Iran đã phải đối mặt với "chủ nghĩa tối đa, sự thay đổi mục tiêu liên tục và phong tỏa" từ Mỹ tại các cuộc đàm phán.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết các nỗ lực vẫn đang được tiến hành để giải quyết xung đột.