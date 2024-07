Cần Thơ đẩy mạnh phát triển du lịch

Nhiều sự kiện hấp dẫn

Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ 11 năm 2024 diễn ra khai diễn ra từ ngày 5 - 9.7, tại Quảng trường H.Phong Điền (TP.Cần Thơ), với nhiều hoạt động thu hút đông du khách.

Du lịch Phong Điền luôn thu hút đông khách Ảnh: Quang Minh Nhật

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND H.Phong Điền, cho biết ngày hội năm nay gồm có các hoạt động như: diễu hành - trưng bày xe điện; triển lãm ảnh nghệ thuật "Du lịch sinh thái Phong Điền"; quảng bá - xúc tiến du lịch; hội thi trưng bày trái cây nghệ thuật "Du lịch Phong Điền"; giới thiệu mô hình tiểu cảnh "Du lịch sinh thái Phong Điền"; quảng bá sản phẩm OCOP các tỉnh thành; chuỗi hoạt động phụ nữ Cần Thơ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024; sàn giao dịch việc làm; hội chợ thương mại; gian hàng ẩm thực bánh dân gian; đua vỏ lãi composite; trò chơi dân gian; chương trình văn nghệ hằng đêm… Những hoạt động sôi nổi này có sức hút không nhỏ đối với du khách trong, ngoài nước.

Cũng theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phong Điền hiện có nhiều điểm đến nổi tiếng, là những nơi du khách không thể bỏ qua khi đến vùng đất Phong Điền, như: di tích lịch sử Giàn Gừa; khu di tích lịch sử lộ Vòng Cung; địa điểm khảo cổ học Nhơn Thành; di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào; Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam; di tích lịch sử mộ nhà thơ Phan Văn Trị…

Phong Điền có hàng loạt khu - điểm vườn du lịch sinh thái thu hút du khách. Các điểm nhấn được nhắc đến đó là: khu du lịch sinh thái Lung Cột Cầu; khu du lịch Mỹ Khánh; du lịch sinh thái Lung Tràm; du lịch sinh thái Ông Đề; du lịch sinh thái Phi Yến; du lịch sinh thái Giáo Dương; du lịch sinh thái - lò bánh hỏi mặt võng Út Dzách; vườn trái cây 9 Hồng; vườn trái cây Bà Hiệp; vườn ca cao Mười Cương; CanTho Eco Resort; Bamboom Eco Village; vườn trái cây Vàm Xáng; Mekong Silt Ecologe; Mekong Delta Ricefield Lodge; Mekong Silt Ecolodge…

Đền thờ Vua Hùng (tọa lạc Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) là điểm đến của nhiều khách tham quan Ảnh: Quang Minh Nhật

"Đến nay, Phong Điền có 17 điểm di tích lịch sử, 48 điểm du lịch. Các điểm nhấn nêu trên đã hỗ trợ du lịch sinh thái Phong Điền phát triển nhanh, bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Phong Điền đón tiếp hơn 1 triệu lượt khách tham quan (tăng 14% so với cùng kỳ 2023), doanh thu hơn 315 tỉ đồng (tăng 10% so cùng kỳ năm 2023…", ông Nguyễn Trung Nghĩa thông tin thêm.

Doanh thu ngành công nghiệp không khói tăng cao

Du lịch là ngành là ngành công nghiệp không khói của từng địa phương. Ngành công nghiệp này đóng góp không nhỏ cho sự tăng trưởng kinh tế chung.

Du khách gần xa đến với TP.Cần Thơ Ảnh: Quang Minh Nhật

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho hay Cần Thơ hiện có 36 di tích văn hóa, lịch sử (14 di tích cấp quốc gia, 22 di tích cấp thành phố). Những di tích này góp phần đáng kể trong việc thu hút du khách đến với Cần Thơ. Đền thờ Vua Hùng TP.Cần Thơ, đình Bình Thủy, khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, di tích Giàn Gừa, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, chùa Pothi Somrôm, chùa Ông, làng nghề hủ tiếu, làng nghề bánh tráng Thuận Hưng, làng hoa Bà Bộ, lễ hội bánh dân gian Nam bộ, giải đua xe mô tô toàn quốc tại sân vận động Cần Thơ, giải bóng chuyền bãi biển quốc tế, giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam… là những điểm nhấn thu hút đông du khách đến với Cần Thơ, đô thị trung tâm bên bờ sông Hậu hiền hòa.

Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, ngày 13.6.2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đến sự phát triển những sản phẩm du lịch đặc thù gắn với đô thị trung tâm gồm Thủ đô Hà Nội, TP.HCM, TP.Đà Nẵng, TP.Hải Phòng, TP.Cần Thơ và các địa phương trọng điểm phát triển du lịch khác.

Giới trẻ trải nghiệm tại du lịch sinh thái Ông Đề Ảnh: Quang Minh Nhật

Trong tương lai, khu vực động lực phát triển du lịch Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau sẽ thúc đẩy du lịch vùng ĐBSCL tiến nhanh, gắn kết với hành lang kinh tế ven biển thuộc hành lang kinh tế phía Nam. 6 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch TP.Cần Thơ đón tiếp hơn 3,7 triệu lượt du khách trong ngoài nước, đạt 61% kế hoạch năm, tăng 5% so cùng kỳ. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ gần 1,7 triệu lượt du khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch toàn thành phố trong 6 tháng đạt hơn 3.320 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước…