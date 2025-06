Cần Thơ dự phòng đường ngập trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Phương án ứng phó tình huống mưa lớn, đường ngập

Ngày 24.6, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ cho biết, đến thời điểm này, hệ thống cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại các quận, huyện trên địa bàn đã được bố trí đầy đủ. Các phương án dự phòng cũng đã được xây dựng kỹ lưỡng, nhằm ứng phó với những tình huống bất thường có thể xảy ra như mưa bão, mất điện, cháy nổ và các sự cố khẩn cấp khác.

Cần Thơ lên phương án ứng phó tình huống mưa lớn khiến đường phố bị ngập trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: DUY TÂN

Trong đó, thực trạng nhiều tuyến đường ở nội ô TP.Cần Thơ bị ngập sâu sau mưa lớn khiến giao thông ùn tắc trong thời gian qua được sở rất quan tâm. Về vấn đề này, Hội đồng thi Sở GD-ĐT đã có sự phối hợp chặt chẽ với các sở (Xây dựng, Khoa học - Công nghệ, Y tế) và các ngành (công an, bộ chỉ huy quân sự thành phố, các quận, huyện) để xử lý kịp thời những tình huống gây cản trở, chậm trễ trong kỳ thi.

Hiện, các điểm thi đã xây dựng các phương án che chắn phòng chống mưa, bão. Việc hỗ trợ đưa đón, giúp đỡ thí sinh đi lại an toàn trong ngày thi cũng đã được tính toán. Đối với thí sinh ở xa, các điểm thi tổ chức bữa ăn trưa miễn phí và bố trí nơi nghỉ gần điểm thi để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Tại sở và các điểm thi cũng thiết lập đường dây nóng để ghi nhận, xử lý các tình huống khẩn cấp.

Nhiều tuyến đường trong nội ô TP.Cần Thơ bị ngập sau các trận mưa lớn khiến việc đi lại của học sinh gặp nhiều khó khăn ẢNH: DUY TÂN

Liên quan tới việc "mưa lớn, đường ngập" có thể xảy ra, Ban vận chuyển đề thi đã xây dựng phương án, lộ trình giao đề thi theo các tuyến đường thuận lợi nhất, đảm bảo bàn giao đề thi đúng thời gian quy định. Trong khi đó, Hội đồng thi Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thành phố giám sát, áp tải, vận chuyển đề thi bằng phương tiện xe chuyên dụng được che chắn kín đáo, có thể di chuyển trong điều kiện mưa lớn, đường ngập.

Việc bàn giao đề thi tại các điểm thi sẽ có sự chứng kiến của trưởng điểm thi, công an, đại diện đoàn kiểm tra ủy quyền của Bộ GD-ĐT. Sau khi nhận bàn giao, trưởng điểm thi, công an và thư ký niêm phong tủ đựng đề thi. Còn đối với việc vận chuyển bài thi từ các điểm thi về Hội đồng thi Sở GD-ĐT, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2025 tại các quận, huyện bố trí phương tiện vận chuyển bài thi và lực lượng công an áp tải bài thi đảm bảo an toàn.

Trong buổi kiểm tra vừa qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đánh giá ban chỉ đạo các địa phương, các trường được chọn làm tổ chức điểm thi đã có công tác chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Tuy nhiên, bà Điệp cũng lưu ý từ nay đến ngày thi, các đơn vị cần tiếp tục chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, nguồn lực phục vụ kỳ thi để đảm bảo đúng quy chế.

Phụ huynh đồng hành cùng sĩ tử

Không chỉ ngành giáo dục, gia đình và phụ huynh cũng đang đồng hành sát sao cùng các sĩ tử. Bà Nguyễn Thị Huệ Chi, phụ huynh có con đang học lớp 12 tại Q.Ô Môn, cho biết đây là kỳ thi quan trọng và đầy áp lực, nhất là với lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình phổ thông mới. Vì vậy, ngay khi kết thúc chương trình lớp 12, con trai bà đã tăng cường ôn luyện với cường độ học tập cao. Gia đình cố gắng giữ không khí thoải mái, không gây áp lực điểm số mà chỉ mong con thi bình tĩnh, làm bài tốt.

Tương tự, chị Võ Thị Mười (ngụ Q.Ninh Kiều) chia sẻ: "Căng thẳng thi cử vốn đã nhiều, cha mẹ cần là điểm tựa tinh thần cho con, thay vì thúc ép. Cả nhà tôi đang hồi hộp đếm từng ngày, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và sự tự tin của con".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi ẢNH: DUY TÂN

Trong khi đó, từ những ngày đầu ôn thi đến giai đoạn "chạy nước rút" trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, anh Trần Hoàng Long (có con đang học lớp 12 tại một trường THPT ở Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cùng vợ luôn sát cánh, đồng hành cùng con trai cả về tinh thần lẫn sinh hoạt hằng ngày. Anh cũng xin nghỉ phép 2 ngày để có thể đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng này.

"Con trai tôi đặt nguyện vọng vào một trường y nên áp lực học tập và cạnh tranh là rất lớn. Vợ chồng tôi hiểu điều đó, nên càng dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, động viên và tạo tâm lý thoải mái cho con. Tôi đã xin nghỉ phép 2 ngày để có thể trực tiếp đồng hành cùng con trong những ngày thi quan trọng này", anh Long bộc bạch.

Với sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng từ các cấp, ngành cùng sự đồng hành của gia đình, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP.Cần Thơ được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh hoàn thành tốt chặng đường quan trọng của tuổi học trò.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25 - 28.6. TP.Cần Thơ có hơn 13.700 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 459 thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, còn lại là thí sinh học theo chương trình mới 2018. Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ bố trí 26 điểm thi chính thức với 593 phòng thi, cùng 9 điểm thi dự phòng đặt tại các quận, huyện.