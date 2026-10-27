Cần Thơ khởi công dự án giao thông hơn 1.596 tỉ đồng

Ngày 27.10, TP.Cần Thơ khởi công Dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2, đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền, với tổng vốn đầu tư hơn 1.596 tỉ đồng.

Dự lễ khởi công có ông Lê Văn Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ...

Các đại biểu biểu nhấn nút khởi công Dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Dự án có chiều dài 5,3 km, điểm đầu tại nút giao Nguyễn Văn Cừ - Bông Vang, điểm cuối tiếp giáp Trung tâm thương mại Phong Điền, vuốt nối vào đường hiện hữu. Công trình sử dụng hơn 25,6 ha đất, triển khai trên địa bàn phường An Bình và xã Phong Điền, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Đại diện chủ đầu tư, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP.Cần Thơ, cho biết dự án xây dựng mới đơn nguyên bên phải, đồng thời nâng cấp, cải tạo đơn nguyên hiện hữu bên trái, hoàn thiện mặt cắt ngang rộng 34 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên. Công trình cũng xây mới 5 cầu Trường Tiền, Ông Đề, Rạch Kè, Rạch Chuối và Trà Niền, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng hiện hữu.

Phối cảnh Dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2, đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, nhận định dự án sẽ hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực đô thị trung tâm với Phong Điền, nâng cao năng lực lưu thông, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đi lại, giao thương. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái, góp phần mở rộng không gian phát triển của thành phố theo hướng xanh, sạch, đẹp, hiện đại.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị giám sát và nhà thầu đề cao trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, an toàn, mỹ quan công trình, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31.12.2028, rút ngắn khoảng 1 năm so với kế hoạch ban đầu.