Cần Thơ nỗ lực phát triển nhanh, bền vững

Một góc trung tâm TP.Cần Thơ bên bờ sông hiền hòa

Ảnh: Quang Minh Nhật

Ngày 2.12.2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1519 phê duyệt quy hoạch TP.Cần Thơ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ là trung tâm đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, GD-ĐT, y tế chuyên sâu, KH-CN, văn hóa, thể thao của vùng ĐBSCL. TP.Cần Thơ, cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế.

Đến năm 2050, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á, trở thành thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ chúc mừng tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer

Ảnh: Thanh Liêm

Nhiều dự án kêu gọi đầu tư

Quyết định số 1519 đặt ra trách nhiệm cao đối với TP.Cần Thơ trong tiến trình phát triển của vùng ĐBSCL nói riêng, cả nước nói chung. Vì vậy, TP.Cần Thơ vào cuộc nhanh và mạnh mẽ.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết ngày 7.12.2023, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành danh mục 56 dự án (DA) thu hút đầu tư thuộc các lĩnh vực: hạ tầng công nghiệp (5 DA), thương mại - dịch vụ (8 DA), phát triển đô thị (21 DA), hạ tầng nông nghiệp (7 DA), hạ tầng cấp nước (1 DA), y tế (2 DA), giáo dục (6 DA), văn hóa (2 DA), giao thông vận tải (2 DA), tài nguyên - môi trường (1 DA), hạ tầng xã hội khác (1 DA). Tất cả DA này có tổng diện tích sử dụng đất hơn 7.000 ha, tại 9 quận, huyện của thành phố. UBND TP.Cần Thơ giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ (https://canthopromotion.vn) công bố thông tin danh mục 56 DA thu hút đầu tư bằng nhiều ngôn ngữ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở KH-ĐT, Sở XD, các đơn vị có liên quan thực hiện số hóa bản đồ danh mục DA, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh tại TP.Cần Thơ, cập nhật hiện trạng sử dụng đất, cơ sở pháp lý, quy trình, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư…

Cũng theo ông Trần Việt Trường, ngày 18.1.2024, UBND TP.Cần Thơ tiếp tục ban hành quyết định bổ sung danh mục DA thu hút đầu tư giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Các DA bổ sung gồm có: Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (P.Hưng Phú và P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, quy mô 99,86 ha), Khu đô thị mới (P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng) quy mô 42,2 ha.

Ông Phạm Văn Hiểu chủ trì họp báo trước kỳ họp HĐND TP.Cần Thơ

Ảnh: Quang Minh Nhật

Những thông tin rất đáng lưu tâm

Kỷ niệm 20 năm (1.1.2004 - 1.1.2024) trực thuộc T.Ư, TP.Cần Thơ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, cho hay phát huy thành tích 20 năm, quý 1/2024,Cần Thơ tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 538 triệu USD, tăng 0,83% so cùng kỳ năm 2023. Ngành du lịch thu hút 1,8 triệu lượt du khách trong ngoài nước (tăng 19% so cùng kỳ) và doanh thu đạt 1.720 tỉ đồng, tăng 23% so cùng kỳ năm trước. Ở lĩnh vực thu hút đầu tư trong nước (ngoài khu công nghiệp), đến nay, thành phố đã có 91 DA được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai thực hiện với tổng diện tích sử dụng đất hơn 1.909 ha. Lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Cần Thơ hiện có 81 DA, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,2 tỉ USD, giải quyết việc làm cho hơn 19.460 lao động…

"Các khu công nghiệp ở Cần Thơ hiện có 256 DA còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,9 tỉ USD và vốn đầu tư đã thực hiện hơn 1,2 tỉ USD. Quý 1/2024, các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp đạt tổng doanh thu 687,7 triệu USD, tăng 25% so cùng kỳ năm 2023. Tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp Cần Thơ là 42.206 người, tăng 637 người so với cùng kỳ năm trước…", ông Phạm Văn Hiểu thông tin.

Đường phố trung tâm Cần Thơ về đêm

Ảnh: Quang Minh Nhật

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, quý 1/2024 tình hình kinh tế - xã hội TP.Cần Thơ tiếp tục phát triển với nhiều kết quả khả quan. Hầu hết các chỉ tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ, cơ bản đạt yêu cầu về tiến độ và mục tiêu chung theo nhiệm vụ năm 2024. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và phát triển phù hợp. Những hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách được đảm bảo thực hiện tốt, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương đảm bảo tốt các yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình tôn giáo, dân tộc cơ bản ổn định, hoạt động của các tôn giáo diễn ra trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và thực hành tiết kiệm được quan tâm, chỉ đạo thực hiện sát hợp với tình hình, đạt nhiều kết quả quan trọng.