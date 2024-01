Giám đốc Công an TP.Cần Thơ khen thưởng 22 phóng viên, nhà báo

Chiều 18.1, Ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ tổ chức khen thưởng các phóng viên, nhà báo có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.



Thừa ủy quyền thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an TP.Cần Thơ đã có buổi trao đổi cùng đại diện các cơ quan báo chí trong công tác phối hợp thông tin trên địa bàn.

Các phóng viên, nhà báo được tặng giấy khen của Giám đốc Công an TP.Cần Thơ TÚ UYÊN

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Cần Thơ cho biết, thời gian qua, các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn TP.Cần Thơ đã có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong tuyên truyền thành tích, chiến công nổi bật của Công an TP.Cần Thơ. Đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; nêu gương người tốt việc tốt; các hoạt động an sinh xã hội... Những thông tin đăng tải trên các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, phát huy tốt phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã tặng giấy khen cho 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền; trong đó có nhà báo Lê Đình Tuyển, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại khu vực Tây Nam bộ.