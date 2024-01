'Hội Cựu Công an nhân dân là nguồn lực hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự'

Ngày 9.1, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Ninh với sự tham gia của 101 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 cựu cán bộ, chiến sĩ công an hưu trí trong toàn tỉnh.



Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao quyết định thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Ninh N.H

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2024 - 2028, Hội Cựu Công an nhân dân Quảng Ninh tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của hội; động viên hội viên sống vui, sống khỏe và sống có ích; vận động các hội viên tham gia tích cực vào các phong trào ở cơ quan, địa phương, nhất là phong trào bảo vệ an ninh ở cơ sở; làm tốt công tác dân vận và tham gia phong trào phòng chống tội phạm; hoàn thành kết nạp hội viên, nhất là hội viên theo tiêu chuẩn mới; hoàn thiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, kinh phí hoạt động; phát động các phong trào thi đua sâu rộng; nâng cao đời sống tinh thần cho các hội viên…

Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2028 ra mắt tại đại hội N.H

Đáng chú ý, đại hội đã bầu ra 30 người vào Ban Chấp hành và 11 người vào Ban Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2024 - 2028. Đại tá Nguyễn Ngọc Hoạch, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Phát biểu tại đại hội, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, khẳng định Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Ninh là nguồn lực góp phần hỗ trợ Công an tỉnh Quảng Ninh trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng cho rằng, Hội Cựu Công an nhân dân được thành lập để cựu công an các địa phương có điều kiện giao lưu, gặp gỡ, quan tâm, chăm sóc, tương trợ nhau trong cuộc sống; tiếp tục cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Ninh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng kêu gọi các hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở phường, xã nơi cư trú.