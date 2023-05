Xứng đáng với lòng tin của nhân dân Cần Thơ

Kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (10.5.1958 - 10.5.2023) cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh Chính trị nội bộ các địa phương, đơn vị ôn lại hành trình 65 năm xây dựng và trưởng thành. Tại miền Tây Nam bộ, trong 65 năm qua, cùng với sự trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh (nay là Công an TP.Cần Thơ), lực lượng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.Cần Thơ đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ thành quả cách mạng của Ðảng và nhân dân.

Mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cùng với công tác xây dựng chính quyền các cấp, công tác bảo vệ an ninh chính trị được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho lãnh đạo, cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể. Trước tình hình đó, tháng 5.1975, đơn vị Bảo vệ nội bộ - An ninh Tây Nam bộ được thành lập. Sau nhiều lần tách, nhập và đổi tên, ngày 27.12.2010, đơn vị chính thức đổi thành Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.Cần Thơ cho đến nay.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương về bảo vệ chính trị nội bộ với Đại hội đảng bộ các cấp ĐÌNH TUYỂN

Chức năng, nhiệm vụ của PA03, Công an TP.Cần Thơ không chỉ là bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin mà còn tham mưu trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế, lao động – xã hội, xuất bản, báo chí, công nghệ thông tin và truyền thông, bí mật nhà nước. Đặc biệt là đấu tranh, phòng ngừa, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa được tổ chức trên địa bàn.

Năm 2022, PA03, Công an TP.Cần Thơ đã đảm bảo an ninh trật tự cho 30 sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, lễ hội, hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia tổ chức trên địa bàn ĐÌNH TUYỂN

Ở một địa bàn trọng điểm như TP.Cần Thơ, trung tâm động lực của vùng ĐBSCL, nhiệm vụ của lực lượng An ninh chính trị nội bộ như nhân lên gấp bội với nhiều gian nan, khó khăn. Tuy nhiên, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng, các thế hệ PA03 Công an TP.Cần Thơ đã luôn đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ ra đời ngay từ khi có Chính quyền cách mạng năm 1945. Đến ngày 16.2.1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 141 thành lập Thứ Bộ Công an, trong đó lực lượng Bảo vệ nội bộ là một bộ phận thuộc Vụ bảo vệ chính trị. Ngày 10.5.1958, Ủy ban Kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị để thành lập Vụ bảo vệ cơ quan. Từ đó, ngày 10.5 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống của lực lượng An ninh chính trị nội bộ.

Xứng đáng với lòng tin của Ðảng, của nhân dân

Riêng năm 2022, Phòng PA03, Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp các đơn vị bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho 91 lượt đoàn là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đoàn khách quốc tế; đảm bảo an ninh trật tự cho 30 sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, lễ hội, hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia tổ chức trên địa bàn.

Đơn vị cũng thường xuyên tham mưu cho UBND TP.Cần Thơ, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ trong tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, cơ quan, tổ chức nắm vững quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Tổ chức 4 đợt tập huấn cho hơn 470 cán bộ, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác bí mật nhà nước của các sở, ngành, Công an thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh (giữa) cùng lãnh đạo thành phố thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng PA03, Công an TP.Cần Thơ ĐÌNH TUYỂN

Ngoài ra còn phối hợp với các đơn vị liên quan, phát hiện, xử lý theo pháp luật 43 trường hợp có hành vi đăng tải, tin, bài viết, video clip, bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.Cần Thơ. Nhiều trường hợp đăng tải có nội dung nhạy cảm, phức tạp, tạo dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội địa bàn bị phát hiện xử lý kịp thời.

Chính từ sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng, hằng năm PA03, Công an TP.Cần Thơ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ có nhiều người được bổ nhiệm các chức vụ quan trọng trong lực lượng công an. Những năm qua, tập thể và nhiều cá nhân của lực lượng đã vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý, như: Huân chương Chiến công hạng nhất; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (Bộ Công an), lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương…

Qua 65 năm, dù trong kháng chiến hay hòa bình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ của PA03 Công an TP.Cần Thơ luôn nỗ lực không ngừng cho sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh quốc gia. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, lực lượng đều để lại những dấu ấn vẻ vang, góp phần tô thắm lá cờ truyền thống anh hùng của CAND Việt Nam, xứng đáng với lòng tin của Ðảng, của ngành, của nhân dân.