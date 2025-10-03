Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cần Thơ: Phà dừng hoạt động, người dân lao đao vì cảnh 'qua sông lụy đò'
Video Thời sự

Cần Thơ: Phà dừng hoạt động, người dân lao đao vì cảnh 'qua sông lụy đò'

Duy Tân
Duy Tân
03/10/2025 13:44 GMT+7

Bến đò ngang Trần Phú – Bình Minh (nối trung tâm TP.Cần Thơ với P.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) chính thức dừng hoạt động, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân hai bên bờ rơi vào cảnh lao đao.

Từ ngày 24.9.2025, bến đò Trần Phú – Bình Minh ngừng hoạt động, khiến việc đi lại giữa P.Bình Minh (Vĩnh Long) và trung tâm TP.Cần Thơ bị đảo lộn vì không có phà.

Quãng đường vốn chỉ mất vài phút qua sông nay phải đi vòng hơn 15 km qua cầu Cần Thơ, tốn thêm thời gian và chi phí. Với những lao động nghèo mưu sinh từng đồng lẻ, khoản chi 70.000 – 80.000 đồng cho mỗi chuyến xe ôm vòng cầu tương đương cả ngày công, là gánh nặng không nhỏ.

Cần Thơ: Phà dừng hoạt động, người dân lao đao vì cảnh 'qua sông lụy đò' - Ảnh 1.

Những chuyến đò nghĩa tình hỗ trợ bà con, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời

Ảnh: Duy Tân

Nguyễn Thị Cúc (P.Bình Minh, Vĩnh Long) chia sẻ: “Từ khi phà ngưng chạy, nhiều chị em bán vé số, buôn gánh bán bưng qua lại rất khổ. Có khi về trễ không có ghe qua, phải thuê xe ôm 70.000 đồng mỗi chuyến. Mong các cấp chính quyền sớm giải quyết cho bến đò hoạt động lại để bà con yên tâm mưu sinh.”

Trong lúc bà con loay hoay tìm cách qua sông, một số người dân địa phương đã tự nguyện dùng ghe cá nhân chở miễn phí. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết: “Tôi chở bà con đi buôn bán, lấy tiền dầu thôi chứ không lấy tiền công.” Còn anh Nguyễn Văn Đệ thì nói: “Mình bán dừa ở đây, có ghe thì chở bà con qua, ai hùn vài ngàn tiền dầu thì hùn, không thì cũng chở.”

Cần Thơ: Phà dừng hoạt động, người dân lao đao vì cảnh 'qua sông lụy đò' - Ảnh 2.

Hằng ngày người dân đều phải chờ đò để mưu sinh

Ảnh: Duy Tân

Cần Thơ: Phà dừng hoạt động, người dân lao đao vì cảnh 'qua sông lụy đò' - Ảnh 3.

Người dân mong mỏi các cấp chính quyền sớm có biện pháp hỗ trợ

Ảnh: Duy Tân

Những chuyến ghe nghĩa tình đã phần nào gỡ khó, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, người dân đôi bờ sông Hậu mong mỏi một quyết sách căn cơ hơn, để cảnh “qua sông lụy đò” không còn là nỗi ám ảnh thường trực của những phận đời lam lũ.

giao thông cần thơ phà sông Hậu bến đò ngang trần phú – bình minh
