Cần Thơ sáp nhập nhiều phường thuộc Q.Ninh Kiều

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1192/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP.Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1.11.

Một góc Q.Ninh Kiều, trung tâm TP.Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo đó, toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư được sáp nhập vào P.Thới Bình. Sau khi sáp nhập, P.Thới Bình có diện tích tự nhiên 1,99 km2, quy mô dân số 56.364 người.

Như vậy, kể từ đầu tháng 11.2024, Q.Ninh Kiều (trung tâm TP.Cần Thơ) chỉ còn 8 phường, gồm: Tân An, Thới Bình, Cái Khế, An Hòa, Xuân Khánh, Hưng Lợi, An Bình, An Khánh.

Trụ sở UBND P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, TP.Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy, Q.Cái Răng, Q.Ô Môn, Q.Thốt Nốt; 4 huyện: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh) và 80 đơn vị hành chính cấp xã (36 xã, 39 phường, 5 thị trấn).