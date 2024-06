Cần Thơ: 'Soi' kỹ các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Phát hiện vi phạm 9,55 tỉ đồng

Ngày 11.6, thông tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường vừa có báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm gửi Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố. Báo cáo được thực hiện theo kế hoạch của Thường trực HĐND TP.Cần Thơ về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND TP.Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo, bên cạnh những nỗ lực, những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, thành phố vẫn có nhiều vụ việc bị phát hiện và xử lý, nhiều hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể, qua thanh tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, cơ quan chức năng đã phát hiện vi phạm 9,55 tỉ đồng. Qua đó, kiến nghị thu hồi 6,86 tỉ đồng (đã thu hồi 3,06 tỉ đồng); kiến nghị xử lý khác 2,69 tỉ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 9 tập thể, 35 cá nhân; chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra 1 vụ; ban hành 177 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,13 tỉ đồng.

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cũng đã phát hiện 1 vụ, 1 người có hành vi "giả mạo trong công tác". Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Cần Thơ điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Cần Thơ cũng đã phát hiện điều tra và khởi tố 3 vụ án đối với 4 bị can. VKSND thành phố đã thụ lý kiểm sát điều tra mới 3 vụ, 4 bị can, đã ban hành cáo trạng truy tố 2 vụ, 2 bị can; TAND hai cấp đã tiến hành xét xử 4 vụ, 6 bị cáo về các tội quan đến tham nhũng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng

Báo cáo của UBND TP.Cần Thơ cũng đánh giá, công tác phòng chống tham nhũng tại địa bàn vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, việc kiểm soát xung đột lợi ích được triển khai nhưng kết quả chưa đảm bảo yêu cầu; công tác kiểm tra chấp hành pháp luật, tự kiểm tra nội bộ chưa phát huy hiệu quả; việc cung cấp tài liệu phục vụ chấm điểm phòng chống tham nhũng còn chậm; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực vẫn chưa đạt yêu cầu; việc bố trí cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn thiếu so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra và chủ yếu kiêm nhiệm.

Từ nay đến cuối năm 2024, UBND TP.Cần Thơ cũng đề ra mục tiêu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực… Đặc biệt là tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra chú trọng những lĩnh dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhất là quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng. Bên cạnh đó, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức... nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực và các sai phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cùng với đó là nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với giáo dục liêm chính, chấn chỉnh, đấu tranh với "bệnh sợ trách nhiệm" như làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.