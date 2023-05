Cần Thơ: Tạm giữ 3 người liên quan vụ vận chuyển 8.400 bao thuốc lá lậu

Ngày 25.5, tin từ Công an Q.Bình Thủy cho biết đang tạm giữ 3 người liên quan vụ vận chuyển hàng cấm là thuốc lá lậu.

Trước đó, rạng sáng 22.5, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp CSGT và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Q.Bình Thủy tiến hành kiểm tra ô tô BS 65A - 342.88 do Nguyễn Văn Vẹn (33 tuổi, ngụ tại TP.Long Xuyên, An Giang) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có hơn 8.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu với nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Nguyễn Văn Vẹn và tang vật 8.400 bao thuốc lá lậu CÔNG AN CUNG CẤO

Tại cơ quan công an, Vẹn khai nhận được Trần Văn Giàu (32 tuổi, ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) giao ô tô và thuê với giá 700.000 đồng đến tỉnh Long An nhận số thuốc lá nói trên đem về giao cho Lương Siêu Thành (54 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tiêu thụ.

Hiện, Công an Q.Bình Thủy đã thu giữ toàn bộ tang vật thuốc lá lậu và tạm giữ Nguyễn Văn Vẹn, Trần Văn Giàu, Lương Siêu Thành để tiếp tục điều tra làm rõ.