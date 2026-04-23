Cần Thơ: Thu giữ hơn 500 sản phẩm không rõ nguồn gốc tại cửa hàng mỹ phẩm

Thanh Duy
23/04/2026 12:17 GMT+7

Kiểm tra một cửa hàng mua bán mỹ phẩm trên đường Võ Trường Toản, phường Cái Khế, lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ thu giữ hơn 500 sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngày 23.4, tin từ Công an phường Cái Khế (thành phố Cần Thơ) cho biết đơn vị vừa phối hợp Đội cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ kiểm tra đột xuất một cửa hàng chuyên mua bán mỹ phẩm trên đường Võ Trường Toản, phường Cái Khế. 

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cửa hàng chuyên mua bán mỹ phẩm trên đường Võ Trường Toản, phường Cái Khế

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng này đang kinh doanh 524 đơn vị sản phẩm là son môi, mỹ phẩm các loại.

Trong số này, 353 đơn vị sản phẩm được xác định là hàng hóa nhập lậu với tổng trị giá hơn 56 triệu đồng; 171 đơn vị sản phẩm còn lại là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng trị giá hơn 20 đồng.

Sau khi làm việc, Công an phường Cái Khế và Đội cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm của cửa hàng để xử lý theo quy định pháp luật. 

