TP.HCM: Sản xuất mỹ phẩm chứa chất cấm, một công ty bị phạt nặng

Duy Tính
Duy Tính
20/04/2026 15:37 GMT+7

Sản xuất mỹ phẩm chứa chất cấm - Dexamethason, một công ty ở TP.HCM bị phạt tiền và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Ngày 20.4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang (274/14 Hoàng Cầm, khu phố 8, phường Linh Xuân) với tổng số tiền 165 triệu đồng, do vi phạm liên quan đến việc sản xuất mỹ phẩm chứa chất cấm.

Theo Sở Y tế, Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật. Công ty sản xuất mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá giới hạn cho phép đối với chất có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng theo quy định của pháp luật. Cụ thể là sản phẩm kem trắng da, ngừa mụn, mờ vết thâm LYNSHAO, loại lọ 12 g; số lô: 0234QN; ngày sản xuất: 9.11.2024; hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất, có chứa Dexamethason là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm.

TP.HCM: Sản xuất mỹ phẩm chứa chất cấm, một công ty bị phạt nặng - Ảnh 1.

Công văn của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) chỉ đạo xử lý vi phạm trong sản xuất mỹ phẩm của Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang

Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong thời hạn 2 tháng. Buộc thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm mỹ phẩm mà công ty đã sản xuất từ ngày 6.1 - 29.12.2025, tổng cộng 107 lô. Buộc nộp lại 31 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm mà công ty đã sử dụng để sản xuất từ ngày 6.1 - 29.12.2025. Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm mỹ phẩm chứa chất cấm.

Trước đó, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi) lấy mẫu mỹ phẩm nói trên của Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang tại một tiệm tạp hóa - giày dép - mỹ phẩm trên địa bàn phường Đức Phổ để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử cho thấy mỹ phẩm chứa Dexamethason, là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định. Vụ việc được báo cáo cho Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cuối năm 2025.

Cục Quản lý dược sau đó có công văn gửi các Sở Y tế và công ty đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm. Trong đó, yêu cầu Sở Y tế TP.HCM giám sát, thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của công ty, đồng thời xử lý sai phạm.

Mỹ phẩm chứa chất cấm Dexamethason, tác hại ra sao?

Dexamethason là một hoạt chất thuộc nhóm corticoid (glucocorticoid tổng hợp), bị cấm sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam (Thông tư số 06 năm 2011) và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

Chất này thường bị trộn trái phép vào các loại kem trắng da, kem trị mụn, kem làm mờ vết thâm để tạo tác dụng nhanh. Tuy nhiên, khi sử dụng lâu dài, chất này gây teo da, giãn mao mạch, viêm da đỏ ửng, mụn trứng cá ồ ạt, và bội nhiễm nấm da. Có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như loãng xương, teo cơ, rối loạn kinh nguyệt, tăng nhãn áp, thậm chí gây ra hội chứng Cushing (mặt tròn như mặt trăng).

TP.HCM ra quân mạnh tay với thuốc giả, mỹ phẩm trôi nổi, khám chữa bệnh chui

TP.HCM ra quân mạnh tay với thuốc giả, mỹ phẩm trôi nổi, khám chữa bệnh chui

Sở Y tế TP.HCM tập trung kiểm soát các nhóm nguy cơ cao như thuốc, mỹ phẩm giả và hoạt động khám chữa bệnh chui nhằm bảo vệ sức khỏe người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

