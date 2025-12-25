Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cần Thơ: Tối 27.12, cấm xe 5 tuyến đường để phục vụ lễ hội sông nước

Thanh Duy
Thanh Duy
25/12/2025 18:37 GMT+7

Tối 27.12, TP.Cần Thơ sẽ chặn phương tiện lưu thông vào 5 tuyến đường trung tâm P.Ninh Kiều để phục vụ khai mạc lễ hội sông nước.

Ngày 25.12, TP.Cần Thơ thông báo về việc chặn xe lưu thông vào một số tuyến đường trung tâm P.Ninh Kiều để phục vụ lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025.

Đây là lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Thơ. Đêm khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 27.12, tại rạch Khai Luông, gần cầu đi bộ, công viên bến Ninh Kiều.

Cần Thơ chặn xe lưu thông vào 5 tuyến đường tối 27.12 - Ảnh 1.

Tối TP.Cần Thơ chặn xe lưu thông vào 5 tuyến đường tối 27.12 để phục vụ lễ hội sông nước

ẢNH: THANH DUY

Theo đó, để phục vụ cho lễ hội, từ 18 giờ ngày 27.12, có 5 tuyến đường ở P.Ninh Kiều sẽ chặn phương tiện giao thông đi vào, gồm: đường Ngô Gia Tự, đường Ngô Quyền, đường Thủ Khoa Huân, đường Trần Quốc Toản và đường Hai Bà Trưng.

Người dân tham gia lễ hội có thể gửi xe máy tại các địa điểm: khám lớn (đường Ngô Gia Tự, P.Ninh Kiều); vỉa hè Sở KH-CN (đường Lý Thường Kiệt); tòa án cũ (đường Phan Đình Phùng); vỉa hè đường Thủ Khoa Huân; ngã tư đường Ngô Quyền - Phan Đình Phùng; vỉa hè vòng xoay công viên dưới chân cầu Ninh Kiều; vỉa hè công viên nước.


Cần Thơ chặn xe lưu thông vào 5 tuyến đường tối 27.12 - Ảnh 2.

TP.Cần Thơ lần đầu tổ chức lễ hội văn hóa sông nước

ẢNH: THANH DUY

Đối với xe ô tô, bãi xe có trên đường Ngô Hữu Hạnh, đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần, một phần lòng đường từ khách sạn Mường Thanh đến chân cầu Ninh Kiều.

Đối với đại biểu có thẻ xe ưu tiên, có thể gửi xe trong khuôn viên sân trụ sở UBND TP.Cần Thơ (số 2, đường Hòa Bình, P.Ninh Kiều).

Theo kế hoạch, lễ hội sông nước Cần Thơ diễn ra từ ngày 27.12.2025 đến ngày 1.1.2026.

Cần Thơ lần đầu tổ chức lễ hội sông nước

Cần Thơ lần đầu tổ chức lễ hội sông nước

Dự kiến cuối tháng 12.2025, Cần Thơ sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ hội sông nước. Đây là lễ hội được lãnh đạo thành phố "ấp ủ nhiều năm".

