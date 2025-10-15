Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cần Thơ lần đầu tổ chức lễ hội sông nước

Thanh Duy
Thanh Duy
15/10/2025 21:12 GMT+7

Dự kiến cuối tháng 12.2025, Cần Thơ sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ hội sông nước. Đây là lễ hội được lãnh đạo thành phố "ấp ủ nhiều năm".

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp du lịch năm 2025. Sự kiện do Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức chiều 15.10.

Cần Thơ lần đầu tổ chức lễ hội sông nước- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thông tin tại hội nghị

ẢNH: THANH DUY

Tại hội nghị, ông Sầm Long Giang, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, thành phố đón hơn 9,3 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu từ du lịch hơn 8.000 tỉ đồng, đạt 80% kế hoạch năm. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển hạ tầng dịch vụ, thương mại, du lịch được đẩy mạnh. Đáng chú ý, doanh nghiệp du lịch đăng ký mới tăng 40,6% so với cùng kỳ.

Tín hiệu trên là đáng mừng, nhưng du lịch Cần Thơ được nhận xét còn nhiều hạn chế so với các thành phố khác như Nha Trang, Đà Nẵng… mặc dù có văn hóa sông nước đặc trưng. Vì vậy, chia sẻ với lãnh đạo TP.Cần Thơ, các doanh nghiệp du lịch đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị. Trong đó, làm sao tạo sức hút cho chợ nổi Cái Răng, có các sản phẩm du lịch đặc trưng sông nước là những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, dư địa du lịch của Cần Thơ còn rất lớn nhưng chưa được khai thác hết tiềm năng và lợi thế. Bà Điệp thẳng thắn nhìn nhận một phần nguyên nhân là cơ quan quản lý. Điển hình như sau sáp nhập đến nay, dữ liệu thông tin về du lịch (tour mới, tuyến mới) vẫn chưa được kịp thời cập nhật. Việc kết nối, gắn kết các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp lưu trú cũng chưa được như kỳ vọng.

Cần Thơ lần đầu tổ chức lễ hội sông nước- Ảnh 2.

Chợ nổi Cái Răng

ẢNH: THANH DUY

Bà Điệp cho rằng, nếu chợ nổi Cái Răng mai một thì dấu ấn du lịch Cần Thơ cũng không còn. Bởi khu chợ độc đáo này không chỉ nổi tiếng ở Cần Thơ, trong nước mà còn được bạn bè quốc tế biết đến rất nhiều. Thành phố đã xây dựng lại đề án mới về bảo tồn và phát huy chợ nổi Cái Răng. Lần này, các hạng mục nào là nhà nước đầu tư, hạng mục nào phải kêu gọi tư nhân đầu tư đều được cụ thể hóa.

Bên cạnh đó, du lịch thành phố vẫn còn nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Cần Thơ được mệnh danh là đô thị sông nước nhưng sản phẩm du lịch về sông nước lại không có. Điều này có nhiều nguyên nhân, trong đó dễ thấy nhất là việc quy hoạch bến cảng, bến, bãi đường sông chưa được hoàn thiện nên không có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư.

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thông tin, để kích cầu du lịch, từ đây đến cuối năm, thành phố sẽ có nhiều sự kiện hấp dẫn liên quan đến văn hóa sông nước. Đặc biệt, cuối tháng 12, thành phố sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ hội sông nước. Lễ hội này lãnh đạo thành phố đã "ấp ủ nhiều năm" nhưng chưa tổ chức được. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị lễ hội cơ bản đã xong, riêng phần kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa.

Cũng trong tháng 12.2025, thành phố sẽ tổ chức sự kiện quan trọng kỷ niệm 20 năm Tết quân dân tại chợ nổi Cái Răng. Ban tổ chức sẽ tận dụng các chiếc sà lan để làm sân khấu nổi, dự kiến để cho bà con tham quan trong 3 ngày liền.

