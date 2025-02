Vụ 'du khách rơi xuống sông ở chợ nổi Cái Răng': Đình chỉ hoạt động nhà bè

Ngày 17.2, Thanh tra Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ đến làm việc, kiểm tra nhà bè bán cửa hàng đặc sản Khởi My - nơi xảy ra vụ du khách rớt xuống sông ở chợ nổi Cái Răng (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Đoàn Thanh tra Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ làm việc với chủ cơ sở Khởi My, nơi xảy ra vụ nhiều khách du lịch rơi xuống sông ở chợ nổi Cái Răng ẢNH: THANH DUY

Ông Nguyễn Hoàng Ơn, Chánh thanh tra Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho biết, qua làm việc, đoàn phát hiện cơ sở Khởi My chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh, kiểm định bè đã hết hạn, chưa đảm bảo các quy định về an toàn trong hoạt động du lịch.

Trên cơ sở đó, Thanh tra sở quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở Khởi My từ ngày 17.2. Cơ sở chỉ hoạt động trở lại khi hoàn tất các thủ tục về hoạt động kinh doanh, đảm bảo các yêu cầu an toàn và có giấy phép đăng kiểm theo đúng quy định. Riêng vị trí xảy ra sự cố sụp mũi nhà bè, cơ sở phải gia cố, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho du khách.

"Chúng tôi cũng đã lập biên bản xử phạt phát hành chính chủ cơ sở Khởi My. Sau khi đối chiếu, áp dụng các văn bản pháp luật sẽ có có mức phạt cụ thể. Trường hợp này thường là trong khung từ 5 - 10 triệu đồng", ông Ơn cho biết thêm.

Nơi xảy ra sự cố ẢNH: THANH DUY

Tại buổi làm việc với đoàn thanh tra, ông Trần Chí (chủ cơ sở Khởi My) cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ 20 ngày 16.2. Thời điểm đó, khoảng 100 du khách tập trung tại mũi nhà bè chờ tàu đến rước quá đông nên ván gỗ bị sập, làm nhiều du khách rơi xuống sông. Khi sự cố xảy ra, các tàu du lịch lân cận đã hỗ trợ đưa khách lên bờ an toàn.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục du khách rơi xuống sông, tại vị trí sát một nhà bè bán hàng đặc sản ở chợ nổi Cái Răng. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực nhà bè khá nhốn nháo khi có rất đông khách du lịch. Nhiều người trên bè hỗ trợ đưa những người rơi xuống sông lên bờ. Cùng lúc này, có một chiếc tàu du lịch từ từ lao tới, một nhân viên liên tục quăng áo phao xuống cho người dưới nước.

Clip ghi lại cảnh nhiều du khách bị rớt xuống sông ở chợ nổi Cái Răng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Qua xác minh sơ bộ, Tranh tra Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho biết, hình ảnh chiếc tàu du lịch lao tới không phải là một vụ va chạm, mà là chạy đến để đưa áo phao cứu hành khách bị rơi xuống sông. Ngoài các tài công, nhiều du khách biết bơi cũng đã hết lòng hỗ trợ người dưới nước. Nhờ vậy, sự cố được khắc phục nhanh. Tất cả khách du lịch bị rơi xuống sông đều được cứu kịp thời, không ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào.