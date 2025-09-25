Đô thị sông nước phải thông suốt đường thủy

Như Thanh Niên đã đề cập, sau sáp nhập, TP.HCM hiện có 124 tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài hơn 1.141 km. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, với mục tiêu trở thành trung tâm vận tải đường thủy bền vững, dẫn đầu cả nước, có quy mô tầm cỡ của khu vực Đông Nam Á và châu Á, TP cần quy hoạch, xây dựng mạng lưới giao thông đường thủy phù hợp.

Các chuyên gia lưu ý TP.HCM không nên giải tỏa trắng toàn bộ nhà ven kênh nhằm giữ được bản sắc đô thị sông nước của Nam bộ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ước tính, trên địa bàn TP hiện còn 2 bến phà lớn là Cát Lái và Bình Khánh cùng khoảng 25 bến khách ngang sông. Trong quy hoạch tương lai về mạng lưới đường thủy và cảng bến, các bến đò, bến phà tại TP sẽ dần được xây cầu thay thế.

Phát biểu trên Thanh Niên, chuyên gia quy hoạch, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhìn nhận đây là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, khi những tuyến phà ngang ngưng hoạt động, TP.HCM không nên đóng luôn cả bến mà cần nghiên cứu sử dụng bến đó làm điểm nối cho những tuyến giao thông thủy dọc sông hoặc bến đậu của taxi, buýt đường sông.

Cũng theo chuyên gia Ngô Viết Nam Sơn, khi phát triển vùng đất thấp, phải quy hoạch phát triển giao thông thủy. Nếu TP thực hiện đúng theo quy hoạch, quan tâm phát triển đường sông thì sẽ hỗ trợ rất tốt cho đường bộ hiện tại cũng như giao thông TP trong tương lai.

"Đò ngang có thể không giữ, nhưng đô thị sông nước vẫn luôn là hồn cốt của TP.HCM", chuyên gia Ngô Viết Nam Sơn nói thêm.

Giữ kênh rạch

Đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên tán thành ý kiến TP.HCM cần giữ được bản sắc đô thị sông nước của Nam bộ. BĐ Minh Nghĩa nêu: "Quy hoạch được hệ thống giao thông đường thủy phù hợp chính là cách đô thị thích nghi với điều kiện sông nước. Mô hình này nhiều TP trên thế giới đã áp dụng thành công".

Cùng nhận định, BĐ linh dao cho rằng: "Muốn giữ gìn hình ảnh đô thị sông nước, thì phải giữ được các sông, kênh rạch, đừng để bị san lấp, lấn chiếm, mới có thể phát triển giao thông đường thủy". Tiếp nối mạch quan điểm này, BĐ Trường Lưu phân tích: "Không chỉ giữ kênh rạch sông ngòi mà còn phải khơi thông, nạo vét, mở rộng, quy hoạch khu dân cư bài bản dọc các tuyến đường thủy… thì mới gọi là đô thị sông nước".

Lưu ý đến thông tin về tình trạng sụt lún nền đất ở TP.HCM diễn ra liên tục, BĐ nguyen anhnghi nhận xét: "Phải chủ động xây dựng chương trình, quy hoạch cho việc ứng phó, phòng chống sụt lún... Nói chính xác là cần quay lại tư duy sống chung với sông nước, chứ không chỉ chăm chăm đắp đất nền".

Giải pháp cho đô thị sông nước

Đề cập mục tiêu chỉnh trang kênh rạch quy mô lớn mà TP.HCM đang tập trung thực hiện, đa số BĐ cho rằng TP cần tiếp cận theo hướng ưu tiên yếu tố dân sinh để phát triển bền vững. BĐ Trường Lưu chia sẻ: "Theo tôi, nơi nào cần giải tỏa thì giải tỏa, nơi nào cần chỉnh trang thì chỉnh trang ngăn nắp. Cần thiết quy hoạch cả những điểm dân cư đặc thù để giữ hình ảnh đô thị sông nước".

BĐ ThuyLe nêu: "Quan trọng nhất là quy hoạch tổng thể cho tốt, tìm được giải pháp kỹ thuật hợp lý đối với nhà dân, khu dân cư ven kênh rạch nhằm giữ được bản sắc đô thị sông nước của Nam bộ". Tán thành, BĐ Hoang De cho rằng: "Hình ảnh trên bến dưới thuyền chính là nét đặc trưng của đô thị sông nước".

"Tương tự hệ thống đường bộ, các trục giao thông đường thủy một khi được quy hoạch, phát triển bài bản chính là các huyết mạch dân sinh tác động lớn đến đời sống xã hội. Đây có thể là hướng đột phá", BĐ TuanAn nêu ý kiến.

Nên có giải pháp cấp nước vào đầu nguồn các con kênh để tạo dòng chảy, để các con kênh luôn đầy nước sạch, mới giữ được hình ảnh đô thị sông nước. Trần Đinh Sơn Ngoài kế hoạch tái định cư thì duy trì kế sinh nhai cho cư dân vốn sinh sống ven kênh, rạch cũng rất quan trọng, là mấu chốt để phát triển bền vững. Nguyen Khanh Khai thác tốt du lịch đường thủy cũng là cách mang lại sinh khí cho đô thị sông nước. Le Hanh



