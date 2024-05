Cần Thơ: Triển khai mô hình 'Trường học thân thiện, học sinh tích cực, không tệ nạn'

Ngày 17.5, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ triển khai đến tất cả các trường THCS, THPT của địa phương mô hình "Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường".

Đây là hoạt động trong kế hoạch phối hợp giữa Công an TP.Cần Thơ và Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học; đảm bảo học sinh được học tập, hoạt động trong môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, bình đẳng, góp phần phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, phát biểu tại buổi ra mắt mô hình CTV

Thông qua mô hình, Công an TP.Cần Thơ và ngành giáo dục địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma túy, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi học sinh, giáo viên trong các trường THCS, THPT trên địa bàn Cần Thơ. Qua đó, xây dựng mỗi trường học là trường học thân thiện, mỗi học sinh là học sinh thanh lịch; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra, tạo sự an tâm cho phụ huynh có con em học tại các trường.

Buổi ra mắt mô hình tại trường Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ CTV

Để triển khai, phát huy hiệu quả của mô hình, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo thực hiện mô hình phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là trong việc trao đổi thông tin để kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự liên quan đến học sinh. Đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối tượng xấu tuyên truyền, lôi kéo học sinh tham gia vào các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự hay các hành vi vi phạm pháp; phát hiện và ngăn chặn các hành vi ngược đãi, đánh đập, bạo hành làm tổn hại đến sức khỏe, thân thể giáo viên và học sinh trong trường…

Lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ và Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ tại buổi ra mắt và triển khai mô hình "Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường" CTV

Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.Cần Thơ sẽ phối hợp với các trường THCS, THPT trên địa bàn tuyên truyền về tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, trật tự an toàn giao thông… giúp giáo viên, học sinh nắm được các quy định, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, không vi phạm.

Về phía ban giám hiệu, các trường sẽ khẩn trương thực hiện mô hình theo tiêu chí "Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường", tạo điều kiện cho các đơn vị của Công an thành phố tổ chức tuyên truyền tại các trường; phối hợp với công an cấp xã rà soát lên danh sách các học sinh cá biệt để cùng nhà trường và gia đình quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng các em tốt hơn. Ngoài ra, cần kịp thời báo cáo ban chỉ đạo mô hình của trường, lực lượng bảo vệ của trường hoặc cơ quan công an để ngăn chặn, xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự nếu có…