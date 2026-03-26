Cần Thơ xin lỗi người dân, doanh nghiệp vì hồ sơ hành chính trễ hẹn

Ngày 25.3, tin từ Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ cho biết UBND thành phố vừa có báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên môi trường điện tử quý 1/2026.

Trong kỳ báo cáo này, thành phố đã tiếp nhận 240 lượt liên quan đến quy định hành chính, 440 lượt về hành vi hành chính. Đến nay, số phản ánh, kiến nghị đã giải quyết là 609 (số đã đăng tải công khai là 246), còn 35 lượt đang trong giai đoạn xử lý.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Cũng trong quý 1/2026, Cần Thơ đã tiếp nhận mới 170.696 hồ sơ thủ tục hành chính và 473 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 162.329; còn 4.383 hồ sơ đang giải quyết (trong hạn 4.233 hồ sơ, quá hạn 150 hồ sơ).

Thành phố Cần Thơ đánh giá đạt tỷ lệ 93,9% về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực trên môi trường điện tử trong quý.

Trong đó, nhóm chỉ số về tiến độ, kết quả giải quyết đạt tỷ lệ 95,5%. Nhóm chỉ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 83,3%. Nhóm chỉ số số hóa hồ sơ đạt 92,7%. Đặc biệt, có 3 nhóm chỉ số thành phố Cần Thơ đều đánh giá đạt tỷ lệ 100% là về mức độ hài lòng, thanh toán trực tuyến và công khai, minh bạch.

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, UBND thành phố Cần Thơ cho biết trong thời hạn chậm nhất 1 ngày, trước ngày hết hạn, cơ quan và đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đã gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân. Trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu; đồng thời việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá 1 lần.

Cũng theo báo cáo, thành phố Cần Thơ đã tuyên dương các xã, phường như Lai Hòa, Đông Thuận, Tân Hòa, Vị Thanh. Bởi, những địa phương này đã thực hiện một số mô hình hay hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua.