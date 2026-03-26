Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cần Thơ xin lỗi người dân, doanh nghiệp vì hồ sơ hành chính trễ hẹn

Thanh Duy
26/03/2026 05:48 GMT+7

Với những hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ở thành phố Cần Thơ đã gửi văn bản xin lỗi, nêu rõ lý do và trả lại kết quả đúng hẹn.

Ngày 25.3, tin từ Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ cho biết UBND thành phố vừa có báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên môi trường điện tử quý 1/2026.

Trong kỳ báo cáo này, thành phố đã tiếp nhận 240 lượt liên quan đến quy định hành chính, 440 lượt về hành vi hành chính. Đến nay, số phản ánh, kiến nghị đã giải quyết là 609 (số đã đăng tải công khai là 246), còn 35 lượt đang trong giai đoạn xử lý.

Cần Thơ đã ‘xin lỗi’ những hồ sơ hành chính quá hạn giải quyết thế nào? - Ảnh 1.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ẢNH: THANH DUY

Cũng trong quý 1/2026, Cần Thơ đã tiếp nhận mới 170.696 hồ sơ thủ tục hành chính và 473 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 162.329; còn 4.383 hồ sơ đang giải quyết (trong hạn 4.233 hồ sơ, quá hạn 150 hồ sơ).

Thành phố Cần Thơ đánh giá đạt tỷ lệ 93,9% về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực trên môi trường điện tử trong quý.

Trong đó, nhóm chỉ số về tiến độ, kết quả giải quyết đạt tỷ lệ 95,5%. Nhóm chỉ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 83,3%. Nhóm chỉ số số hóa hồ sơ đạt 92,7%. Đặc biệt, có 3 nhóm chỉ số thành phố Cần Thơ đều đánh giá đạt tỷ lệ 100% là về mức độ hài lòng, thanh toán trực tuyến và công khai, minh bạch.

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, UBND thành phố Cần Thơ cho biết trong thời hạn chậm nhất 1 ngày, trước ngày hết hạn, cơ quan và đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đã gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân. Trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu; đồng thời việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá 1 lần.

Cũng theo báo cáo, thành phố Cần Thơ đã tuyên dương các xã, phường như Lai Hòa, Đông Thuận, Tân Hòa, Vị Thanh. Bởi, những địa phương này đã thực hiện một số mô hình hay hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại miền Tây: Thủ tục hành chính ra sao?

Những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh, thành miền Tây, nhiều thủ tục thiết yếu như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kết hôn, khai sinh, giấy phép kinh doanh... đều được xử lý nhanh chóng.

Khám phá thêm chủ đề

Thủ tục hành chính Thành phố Cần Thơ Xin lỗi cần thơ giải quyết hồ sơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận