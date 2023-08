Cần Thơ: Xô xát với chủ quán karaoke, đâm 4 người trọng thương rồi bỏ trốn

Ngày 12.8, tin từ Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ cho hay, đơn vị vừa bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn Q.Thốt Nốt. Các nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 9.8, tại quán karaoke Vạn Phát (P.Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), nhóm của Hồ Minh Sơn (33 tuổi, chủ quán karaoke) đang ngồi nhậu thì nhóm của Trà Văn Tình (31 tuổi ngụ P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt) đến thuê phòng hát karaoke.

Khi nhóm của Tình vào hát được khoảng 5 phút thì Đ.Y.N (28 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM), là nhân viên phục vụ của quán, bước ra khỏi phòng và phản ánh với Sơn về việc bị khách trong phòng đánh.

Trà Văn Tình, Thái Văn Dũng, Nguyễn Hoàng Khánh, Lê Vĩ Khang, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Nguyễn Ngọc Nhi tại cơ quan công an CACC

Liền sau đó, Thái Văn Dũng (34 tuổi) cùng với Tình từ phòng đi ra nói chuyện phải quấy với Sơn. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Lúc này, Tình rút dao đuổi nhóm người của Sơn bỏ chạy. Khi nhóm của Tình định lấy xe ra về thì nhóm của Sơn gồm Nguyễn Tấn Kiệt, Nguyễn Văn Anh Kiệt, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Tấn Duy lao tới đánh.

Trong lúc đánh nhau, Tình rút dao đâm Tấn Kiệt, Anh Kiệt, Đức, Duy bị thương tích nặng. Sau khi gây án, nhóm của Tình bỏ trốn. 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Q.Thốt Nốt làm việc các bên liên quan. Đến rạng sáng 12.8, Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ phối hợp Công an Q.Thốt Nốt bắt được 4 nghi phạm đang lẩn trốn tại xã Tam Phước, H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm: Trà Văn Tình, Thái Văn Dũng, Nguyễn Thị Ngọc (30 tuổi), Lê Nguyễn Ngọc Nhi (19 tuổi).

Trước đó, Phòng CSHS, Công an TP.Cần Thơ đã tạm giữ 2 nghi phạm trong nhóm của Trà Văn Tình là Nguyễn Hoàng Khánh và Lê Vĩ Khang.