Cần tiền nên bán thận 560 triệu, qua tay môi giới 'hét giá' hơn 1,1 tỉ

Ngày 23.6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hùng (43 tuổi, quê Hải Phòng) 14 năm tù về tội "mua bán bộ phận cơ thể người". Cùng tội danh, 6 người khác bị tuyên từ 7 năm tù đến 10 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa ngày 23.6 ẢNH: PHÚC BÌNH

Cáo trạng cho thấy Hùng là người từng đi bán thận. Do không có công việc ổn định, cần tiền tiêu xài, lại nắm rõ quy trình hiến tạng, nên Hùng nảy sinh ý định môi giới mua bán thận để kiếm lời.

Hùng lôi kéo 6 người khác tham gia. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản Facebook tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm cả người bán lẫn người mua thận.

Theo phân công, mỗi người sẽ phụ trách một khâu, từ việc tìm nguồn bán thận, tìm bệnh nhân cần ghép, đưa đón đi xét nghiệm, chăm sóc tại các phòng trọ trong thời gian chờ ghép…

Các bị cáo sẽ thỏa thuận giá mua cao hơn nhiều lần so với số tiền trả cho người bán thận, nhằm hưởng tiền chênh lệch. Đồng thời, hướng dẫn người bán và người nhận khai báo là bạn bè hoặc người thân tự nguyện hiến tặng, hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra đến nay xác định nhóm bị cáo đã môi giới trót lọt 6 ca ghép thận, thu lợi bất chính hơn 1,9 tỉ đồng.

Điển hình là vụ việc xảy ra hồi tháng 6.2025, anh M. (44 tuổi, trú tại Hà Nội) cần tiền nên thỏa thuận bán thận với giá 560 triệu đồng.

Nhóm bị cáo đưa này đi khám, xét nghiệm, lo chi phí ăn uống cho anh M., sau đó tìm được người muốn ghép thận là anh T. (33 tuổi, trú tại Hải Phòng), đang bị suy thận giai đoạn cuối.

Mức giá nhóm môi giới đưa ra cho người mua là hơn 1,1 tỉ đồng, cao gấp 2 lần mức thỏa thuận với người bán.

Ca ghép thận thành công, Hùng được người nhà anh T. thanh toán số tiền như đã nêu. Hùng đưa cho phía người bán 560 triệu đồng, còn lại các bị cáo chia nhau từ 52 - 264 triệu đồng mỗi người.

Vẫn theo cơ quan tiến hành tố tụng, 6 người bán thận trong vụ án này xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn, không có tiền để trang trải cuộc sống, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không đề cập xử lý.

Về phía những người mua thận, phần lớn bị bệnh suy thận, cần phải mua, ghép thận để duy trì sự sống, không vì mục đích vụ lợi, không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.