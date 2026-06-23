Vụ 'đất kim cương' ở Hà Nội trúng giá 1.379 tỉ: Doanh nghiệp bất ngờ bỏ cọc

Ngày 23.6, một lãnh đạo Sở NN-MT Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Duyên Hà (ở số 4 ngõ 41, phố Tương Mai, P.Tương Mai, Hà Nội) đã có đơn xin rút, từ chối quyền sử dụng thửa "đất kim cương" để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao ở 18 Cao Bá Quát (P.Ba Đình).

Doanh nghiệp trúng đấu giá thửa đất kim cương ở 18 Cao Bá Quát đã có đơn xin rút ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Do Công ty TNHH Duyên Hà xin rút nên phía Sở NN-MT Hà Nội đang trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã ban hành.

Về phương án tài chính, lãnh đạo Sở NN-MT Hà Nội cho biết, theo quy định, doanh nghiệp này sẽ bị mất số tiền trên 135 tỉ đồng đặt cọc khi tham gia đấu giá. Riêng khoản tiền sử dụng đất đã được doanh nghiệp nộp vào trước đó sẽ "chuyển cơ quan thuế để xem xét, xử lý".

Điều 70 luật Đấu giá tài sản (sửa đổi năm 2024) thể hiện, với trường hợp giao, cho thuê đất để thực hiện dự án, người trúng đấu giá nhưng bỏ cọc khiến kết quả bị hủy, sẽ không được tham gia đấu giá trong 6 tháng đến 5 năm.

Như đã đưa tin, hồi cuối năm 2025, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết sẽ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao ở 18 Cao Bá Quát.

Thửa đất này rộng hơn 3.300 m2, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất theo quy định pháp luật.

Về giá khởi điểm đấu giá và bước giá, công ty cho biết giá khởi điểm của vòng 1 là hơn 200 triệu đồng/m2, tương ứng giá trị quyền sử dụng đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm tổ chức đấu giá là hơn 679 tỉ đồng.

Giá khởi điểm vòng 2 trở đi bằng giá trả hợp lệ cao nhất tại vòng trước liền kề. Bước giá áp dụng cho tất cả các vòng đấu là 2 triệu đồng/m2, tương ứng giá trị là hơn 6,7 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá là: 1 triệu đồng và tiền đặt trước là hơn 135 tỉ đồng.

Kết quả đấu giá sau đó thể hiện, Công ty TNHH Duyên Hà đã trả giá 1.379 tỉ đồng và trúng đấu giá quyền sử dụng thửa "đất kim cương" này. Mức giá này cũng cao hơn gấp đôi so với giá khởi điểm.

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (thuộc Sở Tài chính Hà Nội), dự án khách sạn 5 sao sẽ có diện tích xây dựng hơn 2.600 m2, với mật độ xây dựng 79% trên cơ sở đảm bảo khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ…

Dự án này sẽ cao 5 - 6 tầng, trong đó lớp ở mặt phố Cao Bá Quát là 3 - 5 tầng (từ 12 - 20 m), lớp sau có khoảng lùi 3 - 6 m so với lớp mặt phố và cao tối đa là 6 tầng. Tổng diện tích sàn của khách sạn gần 16.000 m2.