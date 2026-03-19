Thời sự

Cần tư duy đột phá để hỗ trợ nông dân làm giàu bền vững

Đan Thanh
19/03/2026 19:33 GMT+7

Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa mới cần những con người có tư duy đột phá, có khả năng kết nối thị trường và ứng dụng các giải pháp thông minh để hỗ trợ hội viên, nông dân làm giàu bền vững.

Ngày 19.3, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, khóa VIII mở rộng chính thức khai mạc.

- Ảnh 1.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị tập trung xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung lớn nhằm chuẩn bị các văn kiện và công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: thảo luận về công tác nhân sự đại hội; cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VIII trình đại hội; thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với chương trình hành động của Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa IX thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là vấn đề "đặc biệt hệ trọng", có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức hội trong cả nhiệm kỳ.

Nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa IX cần bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; có cơ cấu hợp lý, đại diện cho các lĩnh vực, các vùng, miền; đồng thời thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác và uy tín trong cán bộ, hội viên, nông dân. 

Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa IX phải là một tập thể đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn và năng lực lãnh đạo, đủ sức lãnh đạo công tác hội và phong trào nông dân trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, hiện đại.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, ông Đặng Dương Minh Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã TM-DV Thiên Nông (tỉnh Đồng Nai), bày tỏ đồng tình cao với định hướng đổi mới trong công tác nhân sự, đặc biệt là việc tăng cường sự hiện diện của các đại diện hợp tác xã và nông dân tiêu biểu trong Ban Chấp hành T.Ư Hội.

Việc lựa chọn những nhân tố trưởng thành từ thực tiễn sản xuất, am hiểu về chuyển đổi số và kinh tế hợp tác sẽ giúp các quyết sách của hội sát sườn hơn với hơi thở của nông thôn.

"Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng công nghệ cao, ban chấp hành khóa mới cần những con người có tư duy đột phá, có khả năng kết nối thị trường và ứng dụng các giải pháp thông minh để hỗ trợ hội viên, nông dân làm giàu bền vững", ông Hoàng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thành Trung tiếp tục làm Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Trung tiếp tục làm Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ I đã bầu Ban chấp hành gồm 65 thành viên. Ông Nguyễn Thành Trung tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khám phá thêm chủ đề

Hội Nông Dân Hội Nông dân Việt Nam trung ương hội nông dân Nông nghiệp Việt Nam
