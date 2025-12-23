Ông Nguyễn Thành Trung tiếp tục làm Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM

Ngày 23.12, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội có sự tham dự của 285 đại biểu, đại diện cho hơn 145.800 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố.

Tại đại hội, bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới ngày càng được khẳng định. Quỹ Hỗ trợ nông dân với nguồn vốn trên 500 tỉ đồng đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp hàng ngàn hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng chuỗi liên kết và chuỗi giá trị.

Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra một số hạn chế như công tác cán bộ và phát triển hội viên còn bất cập; một số chương trình, đề án triển khai chậm; nguồn lực cho nông nghiệp công nghệ cao chưa đáp ứng yêu cầu; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ; số lượng hội viên và lao động nông nghiệp có xu hướng giảm.

Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: THÚY LIỄU

Từ đó, bà Thơm đề nghị Hội Nông dân TP.HCM tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, hội cần chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và MTTQ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân.

Cũng tại đại hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết sau hợp nhất 3 địa phương, TP.HCM có hơn 453.000 ha đất nông nghiệp, gấp 4 lần trước đây; trong đó có 29.256 ha đất lúa. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2025 chiếm khoảng 1,7% GRDP của thành phố.

Giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao; hình thành các vùng sản xuất tập trung; phát triển kinh tế tập thể; xây dựng chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ theo hướng bền vững.

Từ định hướng này, bà Tuyết đề nghị Hội Nông dân TP.HCM chủ động tham mưu thành phố phối hợp triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời tổ chức thực hiện các định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ TP.HCM.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP.HCM cần hỗ trợ triển khai các dự án, mô hình nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái, sạch và bền vững, nhất là trồng trọt, chăn nuôi công nghệ cao, canh tác thẳng đứng, thủy canh, khí canh, tuần hoàn.

Ông Nguyễn Thành Trung tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 5 khâu đột phá, 5 đề án, 2 chương trình trọng tâm, 14 chỉ tiêu cụ thể cùng 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 65 thành viên, bầu 14 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ông Nguyễn Thành Trung tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM.

Dịp này, đại hội đã biểu dương 27 gương nông dân tiêu biểu TP.HCM năm 2025; trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM cho 6 cá nhân; tuyên dương 23 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác hội và phong trào nông dân TP.HCM giai đoạn 2023 - 2025.