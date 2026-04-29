Cảng Ao Tiên miễn, giảm phí qua cảng cho dân đảo

Bến cảng cao cấp Ao Tiên vừa triển khai chính sách miễn phí cho dân đảo, áp dụng từ ngày 1.5.2026 đến 30.5.2027, nhằm giảm gánh nặng chi phí đi lại cho người dân tại các đảo thuộc đặc khu Vân Đồn và Cô Tô.

Bến cảng Ao Tiên đã tiến hành miễn, giảm giá vé qua cảng với người dân ẢNH: QUỐC NAM

Theo thông báo, chính sách cảng Ao Tiên miễn phí cho dân đảo sẽ áp dụng miễn 100% vé hành khách qua cảng đối với cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức đang công tác tại các đảo Minh Châu, Quan Lạn, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Bản Sen. Đây là lực lượng thường xuyên di chuyển giữa đất liền và đảo để phục vụ nhiệm vụ, nên việc miễn phí được đánh giá là thiết thực.

Bên cạnh đó, chính sách cảng Ao Tiên miễn phí cho dân đảo cũng quy định giảm 50% giá vé đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các đảo nêu trên. Đặc biệt, một số nhóm đối tượng yếu thế như người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên và trẻ em từ 3 - 5 tuổi sẽ được miễn hoàn toàn phí qua cảng.

Người dân đảo Cô Tô choáng váng với giá dịch vụ qua cảng Ao Tiên ẢNH: N.H

Động thái này được triển khai sau phản ánh của Báo Thanh Niên qua bài viết "Ngăn sông cấm chợ phiên bảo cảng Ao Tiên". Sau đó, Thường trực Đảng ủy và UBND đặc khu Vân Đồn đã họp bàn và giải quyết các phản ánh của người dân liên quan đến chi phí dịch vụ tại cảng. Việc cảng Ao Tiên miễn phí cho dân đảo được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ áp lực "phí chồng phí" trong thời gian qua.

Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng chi phí qua cảng Ao Tiên ở mức cao, cộng với giá nhiên liệu tăng đã khiến chi phí đi lại và vận chuyển hàng hóa ra đảo bị đội lên đáng kể. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt là người dân ở các đảo tiền tiêu.

Việc triển khai chính sách cảng Ao Tiên miễn phí cho dân đảo không chỉ giúp giảm chi phí đi lại mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, sinh hoạt và tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân.

Đại diện cảng Ao Tiên cho biết, người thuộc diện miễn, giảm cần xuất trình căn cước công dân, thông tin trên ứng dụng VNeID hoặc giấy tờ chứng minh công tác để được hưởng chính sách.