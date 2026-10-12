Cảng hàng không Quảng Trị chuẩn bị đón chuyến bay kiểm tra an toàn đầu tiên

Ngày 12.10, ông Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị, cho biết công trường đang huy động khoảng 400 nhân công mỗi ngày để hoàn thiện các hạng mục, chuẩn bị cho chuyến bay kiểm tra an toàn tĩnh không vào ngày 15.10.

Sân bay Quảng Trị đang triển khai xây dựng ẢNH: T.L

Theo kế hoạch, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các sở, ban, ngành và Công ty Cảng hàng không Quảng Trị sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành các hạng mục khu bay. Đồng thời, chủ đầu tư phối hợp với Công ty Trắc địa bản đồ (SAMCOM, thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) tổ chức chuyến bay rà soát tĩnh không và chướng ngại vật ở 2 đầu đường cất hạ cánh, dự kiến kéo dài 60 - 90 phút.

Trên công trường Cảng hàng không Quảng Trị ẢNH: T.L

Đây là bước kiểm tra chuyên biệt nhằm rà soát các nguy cơ liên quan đến chướng ngại vật hàng không sau khi một số chướng ngại vật được di dời, thể hiện yêu cầu thận trọng về an toàn bay trước khi sân bay tiến tới các bước kiểm tra tiếp theo.

Theo ông Linh, sự kiện ngày 15.10 tới là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển từ "xây dựng sân bay" sang "chứng minh khả năng vận hành sân bay" của chủ đầu tư sau hơn 2 năm triển khai xây dựng sân bay.

Ông Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị, cho biết công tác chuẩn bị cho sự kiện 15.10 đã sẵn sàng ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Sau hơn 2 năm thi công (kể từ tháng 7.2024), dự án đã hoàn thành các hạng mục chính, như: đường cất hạ cánh, sân đỗ, sơn kẻ tín hiệu, dải bảo hiểm đường băng, đường lăn... Nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu đạt khối lượng thi công trên 90%.

Sau chuyến bay kiểm tra tĩnh không, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức những chuyến bay đánh giá phương thức bay và hiệu chuẩn thiết bị. Các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác thương mại trong tháng 3.2027.

Mỗi ngày, trung bình trên dự án có khoảng 400 công nhân đang làm việc ẢNH: T.L

Song song đó, Công ty Cảng hàng không Quảng Trị đang trao đổi, đàm phán với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về phương án tổ chức quản lý, vận hành và khai thác sân bay giai đoạn 2027 - 2032.

Cảng hàng không Quảng Trị có gì đáng chú ý? Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) vào tháng 12.2021, khởi công tháng 7.2024. Sân bay nằm trên địa bàn xã Gio Linh và Cửa Việt, có diện tích hơn 316 ha, tổng vốn đầu tư trên 5.800 tỉ đồng. Dự án do liên danh Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 làm chủ đầu tư. Tháng 7.2026, quy hoạch sân bay được điều chỉnh từ cấp 4C lên cấp 4E, cho phép tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350. Theo thiết kế, sân bay có công suất phục vụ khoảng 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.



