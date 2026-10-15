Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Ngày 15.10, Tập đoàn T&T, Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại Cảng hàng không Quảng Trị.

Cảng hàng không Quảng Trị hôm nay ẢNH: THANH LỘC

Chuyến bay do Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, thực hiện bằng máy bay Cessna 208, dự kiến kéo dài 60 - 90 phút. Xuất phát từ Đồng Hới, máy bay thực hiện 3 tuyến bay ở độ cao 600 m và 300 m, tốc độ trung bình 220 km/giờ. Hình ảnh khu vực không phận và chướng ngại vật tại 2 đầu đường cất hạ cánh được ghi lại bằng thiết bị chuyên dụng, phục vụ đánh giá điều kiện an toàn bay.

Máy bay Cessna 208 được sử dụng cho nhiệm vụ lần này ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Máy bay của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) bay trên bầu trời Cảng hàng không Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khoảnh khắc máy bay bay rất sát với mặt đất ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cùng với đó, các đơn vị rà soát hạ tầng khu bay, gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay. Sau chuyến bay, doanh nghiệp dự án tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật theo quy định.

Theo báo cáo cập nhật đầu tháng 10.2026, tổng khối lượng thi công dự án đạt trên 80%. Trong đó, sân đỗ máy bay đã hoàn thành; đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%, nhà ga hành khách trên 80% và đài kiểm soát không lưu trên 90%.

Hiện, tổng khối lượng thi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị đạt trên 80% ẢNH: THANH LỘC

Các thiết bị quản lý bay gồm thiết bị đài kiểm soát không lưu, DVOR/DME, AWOS, đèn hiệu hàng không và ILS/DME đã được sản xuất, nhập về, lưu kho. Việc lắp đặt dự kiến hoàn thành vào tháng 1.2027. Mã sân bay đã được cấp ngày 7.11.2025; phương thức bay được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt ngày 23.3.2026. Khối lượng công việc tư vấn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), theo hợp đồng ký tháng 8.2026, hiện đạt trên 60%.

Doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, thiết bị, thủ tục cấp phép và chuẩn bị vận hành, hướng tới khai thác thương mại trong tháng 3.2027 ẢNH: THANH LỘC

Cảng hàng không Quảng Trị do liên danh Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T và CIENCO4 làm nhà đầu tư. Theo quy hoạch điều chỉnh tháng 7.2026, sân bay được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350.

Doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, thiết bị, thủ tục cấp phép và chuẩn bị vận hành, hướng tới khai thác thương mại trong tháng 3.2027, trước dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn và Năm Du lịch quốc gia 2027 do Quảng Trị đăng cai.

Dịp này tỉnh Quảng Trị tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với các hãng Vietjet Air, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng trong ngày 15.10, UBND tỉnh Quảng Trị ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với các hãng Vietjet Air, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways, hướng tới tạo cơ sở hợp tác để các hãng đưa tàu bay đến khai thác tại sân bay Quảng Trị trong tương lai.