Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khởi công Nhà ga hàng hóa 361 tỉ đồng

Sáng nay 16.1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Nhà ga hàng hóa mới.

Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng quá tải hiện nay, đồng thời hiện đại hóa năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 631 tỉ đồng (sử dụng 100% nguồn vốn phát triển của ACV). Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 2,4 ha, gồm nhà ga chính cao 3 tầng và 1 tầng lửng, công suất thiết kế đạt 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án ẢNH: MAI QUANG

Dự án dự kiến được triển khai thi công trong 12 tháng, với hệ thống hạ tầng đồng bộ, bao gồm các công trình phụ trợ và hệ thống xử lý môi trường hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của ngành hàng không.

Không chỉ là một công trình giao thông cấp II, Nhà ga hàng hóa mới còn được xác định là mắt xích quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho biết trong những năm qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng không ngừng phát triển, từng bước khẳng định vai trò là cảng hàng không quốc tế trọng điểm của khu vực miền Trung và cả nước. Sản lượng hành khách và hàng hóa thông qua cảng liên tục tăng trưởng, phản ánh rõ nhu cầu ngày càng cao của hoạt động vận tải hàng không và logistics.

Riêng năm 2025, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 41.561 tấn (tăng 21% so với năm 2024) và vượt hơn 2,5 lần công suất thiết kế của nhà ga hàng hóa hiện hữu. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư mở rộng, nâng cấp hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Theo ông Hưng, Nhà ga hàng hóa mới được thiết kế với công suất 100.000 tấn/năm (dự kiến đạt vào năm 2030). Khi đi vào khai thác, công trình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực logistics hàng không, hỗ trợ hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam; đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong 3 cảng hàng không lớn nhất cả nước, với sản lượng hành khách và hàng hóa liên tục tăng trưởng. Năm 2025, cảng đã phục vụ an toàn 15,1 triệu lượt hành khách, gần 89.800 chuyến bay, cùng sản lượng hàng hóa 41.561 tấn, tăng 21% so với năm 2024. Việc khởi công Nhà ga hàng hóa mới được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong thời gian tới.

Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nhấn mạnh, Nhà ga hàng hóa là một hợp phần quan trọng trong tổng thể kế hoạch nâng cấp hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, bao gồm mở rộng Nhà ga hành khách T1, nâng cấp hạ tầng khu bay và phát triển khu vực phía bắc sân bay. Điều này thể hiện tầm nhìn dài hạn của ACV trong việc xây dựng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, du lịch và dịch vụ hàng không hiện đại, đẳng cấp khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, khẳng định Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung, giữ vai trò then chốt trong kết nối hàng không, du lịch, logistics và thúc đẩy hội nhập quốc tế của thành phố cũng như toàn vùng.

Ông Phạm Đức Ấn đánh giá việc triển khai dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa là một quyết định đúng đắn, kịp thời và mang tính chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của thành phố. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, tăng công suất vận chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và khách hàng. Qua đó, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư; tạo động lực cho sự phát triển của Khu thương mại tự do và các ngành kinh tế trọng điểm, giúp Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và logistics khu vực, toàn cầu.



