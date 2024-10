Xây nhà ga hàng hóa tại sân bay quốc tế Cát Bi

Ngày 7.10, theo thông tin từ UBND TP.Hải Phòng, ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch UBND thành phố, vừa ban hành Quyết định số 3472 về việc cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ga hàng hóa thuộc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Theo quyết định này, TP.Hải Phòng thu hồi 52.343,8 m2 của Cảng vụ Hàng không miền Bắc đang quản lý, đồng thời giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thuê 50.264,4 m2 đất tại P.Thành Tô (Q.Hải An, TP.Hải Phòng) để thực hiện dự án kể trên.

Sắp tới, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ thực hiện dự án xây dựng nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ẢNH: PHƯỚC HOÀNG

Khu đất dự án sẽ được sử dụng vào mục đích công trình giao thông, với thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định cho thuê đất, nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm với khung giá là 5.940.000 đồng/m2. Như vậy, khi hoàn thiện thủ tục thuê đất, mỗi năm, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ nộp vào ngân sách nhà nước hơn 298 tỉ đồng.

Với 2.079,4 m2 đất còn lại, UBND TP.Hải Phòng cho phép Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sử dụng để thực hiện tuyến giao thông kết nối nhà ga hàng hóa với hệ thống giao thông hiện hữu của TP.Hải Phòng. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, sẽ bàn giao lại cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc quản lý.

UBND TP.Hải Phòng giao Sở TN-MT chủ trì cùng UBND Q.Hải An, UBND P.Thành Tô, Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc có trách nhiệm phối hợp với UBND Q.Hải An kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động hàng không; thực hiện công tác quản lý đất đai tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để Sở TN-MT TP.Hải Phòng đăng ký biến động theo quy định.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất, nộp tiền thuê đất; sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.