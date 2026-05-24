Căng thẳng cung ứng điện, có thể áp dụng khung giờ cao điểm tối từ tháng 6

Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày lập đỉnh mới với 1,152 tỉ kWh

Theo NSMO, trong ngày 15.5, công suất phụ tải toàn quốc đã thiết lập kỷ lục mới ở mức 54.654 MW, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025, sản lượng điện tiêu thụ đạt 1,152 tỉ kWh, tăng 9,9 % so với cùng kỳ ngoái. NSMO cho biết, đây là mức công suất, sản lượng điện tiêu thụ lớn nhất từng được ghi nhận.

Thách thức lớn là mùa khô, nắng nóng diễn ra trên diện rộng và kéo dài, đặc biệt tại hệ thống điện miền Bắc nói riêng và quốc gia nói chung. "Đỉnh phụ tải có xu hướng chuyển sang khung giờ tối, từ 20 - 23 giờ, thậm chí cao hơn cả cao điểm ban ngày. Khung giờ cao điểm tối cũng là giai đoạn hệ thống chịu áp lực rất lớn do không còn nguồn điện mặt trời hỗ trợ, trong khi nhiều nhà máy thủy điện nhỏ cũng không đủ nước để phát điện", NSMO cho hay.

Do vậy, hệ thống điện quốc gia đang phải đối mặt với một số rủi ro tiềm ẩn. Chẳng hạn, suy giảm công suất các tổ máy nhiệt điện than do đã vận hành ở mức công suất cao trong thời gian dài; yêu cầu về môi trường, cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu (LNG, dầu, than nhập khẩu) bởi những bất ổn địa chính trị trên thế giới.

Trong khi đó, dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng rất gay gắt từ ngày 23 - 27.5. Đáng chú ý, tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày cao điểm 25.5 và 26.5, nhiệt độ khí tượng có thể chạm ngưỡng 40°C. Kết hợp với nhiệt độ điểm sương ở mức rất cao (27°C so với mức trung bình 18°C), hơi ẩm sẽ giữ nhiệt trong không khí và đẩy nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời lên tới 45°C - 47°C. Đợt nắng nóng sắp tới được đánh giá là có mức độ cao hơn giai đoạn 13 - 15.5 vừa qua.

Dự báo, phụ tải của hệ thống điện miền Bắc trong tuần tới có thể ở mức xấp xỉ 29.000 MW, cao hơn 9,8% so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 15.5.

Đặc biệt, để phù hợp với đặc tính phụ tải mùa hè, NSMO đã đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới ngay trong tháng 6 năm nay nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm từ 17 giờ 30 - 22 giờ 30.

Tiêu thụ điện trong tuần tới có thể căng thẳng do thời tiết cực đoan ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

NSMO đã phối hợp cùng các đơn vị trong hệ thống chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án vận hành, điều chỉnh kịp thời và tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện do nguyên nhân chủ quan. Cụ thể, phối hợp với các đơn vị quản lý lưới điện để thực hiện bảo dưỡng, nâng cấp lưới nhằm đảm bảo mức độ khả dụng cao nhất cho hệ thống điện truyền tải, phân phối; sẵn sàng truyền tải công suất từ các nguồn điện tới phụ tải tiêu thụ.

Có thể tăng huy động điện khí, điện dầu trong tuần tới

Về nguồn, hệ thống điện quốc gia sẽ vận hành linh hoạt các hồ chứa nước để phát thủy điện; chủ động tích nước các hồ nhỏ, huy động hợp lý để tập trung phát công suất vào các giờ cao điểm tối. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan để dịch chuyển giờ phát điện của các nhà máy thủy điện nhỏ miền Bắc, hỗ trợ hệ thống vào cao điểm buổi tối.