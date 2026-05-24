Căng thẳng cung ứng điện, có thể áp dụng khung giờ cao điểm tối từ tháng 6

Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày lập đỉnh mới với 1,152 tỉ kWh
Theo NSMO, trong ngày 15.5, công suất phụ tải toàn quốc đã thiết lập kỷ lục mới ở mức 54.654 MW, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025, sản lượng điện tiêu thụ đạt 1,152 tỉ kWh, tăng 9,9 % so với cùng kỳ ngoái. NSMO cho biết, đây là mức công suất, sản lượng điện tiêu thụ lớn nhất từng được ghi nhận.
Thách thức lớn là mùa khô, nắng nóng diễn ra trên diện rộng và kéo dài, đặc biệt tại hệ thống điện miền Bắc nói riêng và quốc gia nói chung. "Đỉnh phụ tải có xu hướng chuyển sang khung giờ tối, từ 20 - 23 giờ, thậm chí cao hơn cả cao điểm ban ngày. Khung giờ cao điểm tối cũng là giai đoạn hệ thống chịu áp lực rất lớn do không còn nguồn điện mặt trời hỗ trợ, trong khi nhiều nhà máy thủy điện nhỏ cũng không đủ nước để phát điện", NSMO cho hay.
Trong khi đó, dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng rất gay gắt từ ngày 23 - 27.5. Đáng chú ý, tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày cao điểm 25.5 và 26.5, nhiệt độ khí tượng có thể chạm ngưỡng 40°C. Kết hợp với nhiệt độ điểm sương ở mức rất cao (27°C so với mức trung bình 18°C), hơi ẩm sẽ giữ nhiệt trong không khí và đẩy nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời lên tới 45°C - 47°C. Đợt nắng nóng sắp tới được đánh giá là có mức độ cao hơn giai đoạn 13 - 15.5 vừa qua.
Dự báo, phụ tải của hệ thống điện miền Bắc trong tuần tới có thể ở mức xấp xỉ 29.000 MW, cao hơn 9,8% so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 15.5.
Đặc biệt, để phù hợp với đặc tính phụ tải mùa hè, NSMO đã đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới ngay trong tháng 6 năm nay nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm từ 17 giờ 30 - 22 giờ 30.
NSMO đã phối hợp cùng các đơn vị trong hệ thống chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án vận hành, điều chỉnh kịp thời và tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện do nguyên nhân chủ quan. Cụ thể, phối hợp với các đơn vị quản lý lưới điện để thực hiện bảo dưỡng, nâng cấp lưới nhằm đảm bảo mức độ khả dụng cao nhất cho hệ thống điện truyền tải, phân phối; sẵn sàng truyền tải công suất từ các nguồn điện tới phụ tải tiêu thụ.
Có thể tăng huy động điện khí, điện dầu trong tuần tới
Về nguồn, hệ thống điện quốc gia sẽ vận hành linh hoạt các hồ chứa nước để phát thủy điện; chủ động tích nước các hồ nhỏ, huy động hợp lý để tập trung phát công suất vào các giờ cao điểm tối. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan để dịch chuyển giờ phát điện của các nhà máy thủy điện nhỏ miền Bắc, hỗ trợ hệ thống vào cao điểm buổi tối.
Bên cạnh đó, nhiệt điện than cũng được nâng cao công suất khả dụng, phát tối đa trong các khung giờ cao điểm tối. Đối với tuabin khí và nhiệt điện dầu, NSMO cho biết đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với PV GAS để tích khí, điều chỉnh tổ máy phù hợp với khả năng cấp khí... nhằm đảm bảo phát được tối đa công suất các tổ máy vào cao điểm và giảm thiểu chi phí cho hệ thống.
Với dự báo nắng nóng trong tuần tới có khả năng phá kỷ lục hiện tại, theo tính toán của NSMO, hệ thống điện dự kiến sẽ phải huy động cao nguồn khí LNG và huy động các tổ máy chạy dầu có giá thành cao như nhiệt điện Ô Môn sử dụng dầu FO, các tổ tuabin khí sử dụng dầu DO như nhà máy nhiệt điện Thủ Đức, Cần Thơ.
NSMO cũng cho biết đã phối hợp thông báo nhu cầu huy động LNG tới đơn vị cấp khí (PV Gas) và dự kiến nhu cầu huy động dầu đến các đơn vị phát điện để có sự chuẩn bị sẵn sàng nhiên liệu, đáp ứng nhu cầu hệ thống.
Trong bối cảnh đó, NSMO khuyến nghị người dân hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả; phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm bảo đảm vận hành an toàn của hệ thống và tối ưu chi phí.
Theo Quyết định số 963 ngày 22.4, khung giờ sử dụng điện trong ngày được áp dụng như sau:
- Giờ cao điểm từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy; chủ nhật không có giờ cao điểm.
- Giờ bình thường từ thứ hai đến thứ bảy với 2 khung giờ: từ 6 giờ đến 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 đến 24 giờ. Riêng chủ nhật, giờ bình thường từ 6 giờ đến 24 giờ.
- Giờ thấp điểm áp dụng từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần.
Quyết định số 963 có hiệu lực từ ngày ký, song trước đó, Cục Điện lực cho biết khung giờ mới sẽ được triển khai khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi Quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực thi hành.
