Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hàng trăm MW điện sẽ được huy động ngay lập tức nhờ điều chuyển phụ tải

Nguyên Nga
20/05/2026 19:13 GMT+7

Tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục, việc tiết kiệm điện, điều chuyển phụ tải, đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà có lưu trữ... là một số giải pháp đang được triển khai quyết liệt tại TP.HCM và các tỉnh phía nam. Thông tin này được lãnh đạo ngành điện phía nam chia sẻ tại tọa đàm “Pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” do Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức ngày 20.5 tại TP.HCM.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 10 về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; Chỉ thị 09 về việc tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

Ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết, trong tháng 5, lượng tiêu thụ điện của TP.HCM liên tiếp lập kỷ lục mới. Cao điểm ngày 14.5, sản lượng tiêu thụ điện tại thành phố vọt lên 197,68 triệu kWh, tăng cao hơn 10,6% so với mức tiêu thụ điện kỷ lục của năm ngoái. Trong bối cảnh đó, ngành điện cũng đã phối hợp với Sở Công thương TP.HCM, vận động khách hàng dịch chuyển 5 - 10% công suất trong khung giờ từ 17 - 20 giờ sang sau 22 giờ vào các tháng 4 đến tháng 7. Tổng tiềm năng dịch chuyển là 210 MW. 

EVNHCMC cũng đã mở rộng chương trình dịch chuyển phụ tải với nhóm khách hàng sản xuất có sản lượng tiêu thụ dưới 1 triệu kWh/năm, ưu tiên những đơn vị có tiềm năng tiết giảm điện vào giờ cao điểm.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chia sẻ tại tọa đàm

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) thông tin, Tổng công ty đã làm việc với khách hàng để thực hiện các chỉ tiêu phát động theo Chỉ thị 09, Chỉ thị 10 của Chính phủ. Đặc biệt, hoàn tất ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải điện (Demand Response - DR) với 5.371 doanh nghiệp trên địa bàn tám tỉnh thành phía nam (gồm An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long). Với ký kết này, khi hệ thống điện căng thẳng, EVNSPC có thể huy động tức thời 260 MW (trong 2 giờ) và 555 MW (trong 24 giờ) mà không cần đầu tư thêm hạ tầng phát điện.
Ngoài ra, dự kiến hết tháng 5, Tổng công ty rà soát 261.901 khách hàng thuộc các nhóm chiếu sáng công cộng, hành chính sự nghiệp, thương mại dịch vụ và sản xuất công nghiệp; tiếp tục mở rộng ký cam kết thực hiện dịch chuyển phụ tải và DR đối với khách hàng sử dụng từ 500.000kWh trở lên; làm việc với khách hàng để ký cam kết tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ năm nay.

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó tổng giám đốc EVNSPC

Liên quan điện mặt trời mái nhà, đại diện EVNSPC thông tin, tại 8 tỉnh phía nam do EVNSPC quản lý, đã có 1.904 nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, với tổng công suất 487,7 MWp, tương đương 1% điện thương phẩm. "Nguồn điện này cũng đóng góp khá lớn trong mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026 của Tổng công ty", ông Hoan nhấn mạnh.

Theo số liệu từ Sở Công thương TP.HCM, đến nay, TP đã có hơn 22.350 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 1.832 MWp. "Tiềm năng phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tại thành phố vẫn còn rất lớn, nhất là tại khu vực dân cư, thương mại và các khu công nghiệp", ông Kiên - EVNHCMC cho hay.

Đại diện ngành điện miền Nam khẳng định, sẽ hỗ trợ tối đa thủ tục cho người dân và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Đặc biệt, EVNSPC cam kết phản hồi ý kiến liên quan đến ngành trong quy định lắp đặt điện mặt trời mái nhà tới Sở Công thương các tỉnh thành từ 1- 3 ngày để sở tổng hợp trả lời người dân và doanh nghiệp.

Tại tọa đàm, ngành điện cũng kiến nghị Bộ Công thương, Chính phủ sớm ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà có lưu trữ để tăng nguồn điện tái tạo này, qua đó góp phần quan trọng trong mục tiêu đề ra là khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà hàng năm.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó tổng giám đốc EVN - cho biết riêng trong 4 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt khoảng 106,9 tỉ kWh, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ; điện thương phẩm toàn EVN đạt gần 95 tỉ kWh, tăng hơn 8%. Đặc biệt, nhiều khu vực, nhất là miền Bắc và các trung tâm đô thị, công nghiệp lớn, phụ tải tăng cao trong các đợt nắng nóng. Thế nên, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ thói quen, ý thức mà cần xây dựng thành một nét văn hóa.


Nắng nóng, tiêu thụ điện toàn quốc lập kỷ lục mới vọt trên 1,1 tỉ kWh

Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia - NSMO (Bộ Công thương) cho biết, ngày 13.5 đã xác lập kỷ lục vận hành mới của năm 2026 khi ghi nhận mức tiêu thụ điện vượt 1,1 tỉ kWh.

Hóa đơn điện tăng theo nắng nóng kéo dài

Đề xuất 2 phương án bù lỗ gần 45.000 tỉ đồng vào giá điện

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
