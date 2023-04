Căng thẳng gia tăng giữa Azerbaijan và Armenia ở khu vực tranh chấp

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Hành lang Lachin AFP

Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Azerbaijan, nhưng 120.000 cư dân tại đây chủ yếu là người Armenia và khu vực này đã tuyên bố ly khai, không chịu sự quản lý của Baku trong một cuộc chiến xảy ra vào đầu những năm 1990.



Azerbaijan ngày 23.4 cho biết họ đã xây dựng một trạm kiểm soát trên con đường dẫn đến Karabakh, hành động mà nước này cho là cần thiết trong bối cảnh Baku cáo buộc Armenia sử dụng con đường để vận chuyển vũ khí, Reuters đưa tin.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan thông báo nước này "đã thực hiện các biện pháp thích hợp để thiết lập quyền kiểm soát tại điểm bắt đầu của con đường".

"Cung cấp an ninh biên giới, cũng như đảm bảo giao thông an toàn trên tuyến đường, là đặc quyền của chính phủ Azerbaijan và là điều kiện tiên quyết cơ bản cho an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia và pháp quyền", Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết trong tuyên bố.

Armenia cho rằng việc lập trạm kiểm soát tại cầu Hakari trên Hành lang Lachin là hành vi vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn năm 2020, thỏa thuận giúp chấm dứt xung đột nổ ra giữa hai bên tại Karabakh năm đó.

Armenia cũng kêu gọi Nga thực thi thỏa thuận này, vốn quy định rằng Hành lang Lachin, con đường duy nhất xuyên qua Azerbaijan nối Armenia với Nagorno-Karabakh, phải nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga.

"Chúng tôi kêu gọi Liên bang Nga thực thi căn bản tuyên bố ba bên", Bộ Ngoại giao Armenia nói về thỏa thuận do Tổng thống Nga Vladimir Putin làm trung gian.

Chính phủ Mỹ cho biết họ "quan ngại sâu sắc" về việc Azerbaijan thiết lập trạm kiểm soát trên tuyến đường bộ duy nhất dẫn đến khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh, cho rằng hành động này làm suy yếu các nỗ lực hướng tới hòa bình tại khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng người dân và hàng hóa cần được tự do di chuyển trên Hành lang Lachin, đồng thời kêu gọi cả hai bên khôi phục đàm phán hòa bình.

Hình ảnh về cầu Hakari được các quan chức Azerbaijan đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một bên cầu bị phong tỏa bởi xe cộ và binh lính.

Bộ Quốc phòng Armenia cho biết một người lính tên Artyom Poghosyan đã thiệt mạng vào sáng 23.4 khi lực lượng Azerbaijan nổ súng vào một vị trí của Armenia ở Sotk, ngôi làng của Armenia ở phía đông hồ Sevan. Azerbaijan phủ nhận sự việc.

Sau đó, Azerbaijan tuyên bố rằng các binh sĩ Armenia đã bắn vào các đơn vị Azerbaijan tại Lachin, cáo buộc mà Armenia bác bỏ.

Vào năm 2020, Azerbaijan đã chiếm lại lãnh thổ trong và xung quanh Nagorno-Karrabakh sau khi xung đột kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian và được lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đảm bảo duy trì.

Một số dân thường Azerbaijan tự nhận mình là nhà hoạt động môi trường đã đối đầu với lực lượng gìn giữ hòa bình Nga trên Hành lang Lachin kể từ ngày 12.12 năm ngoái.

Armenia nói những người biểu tình này là những kẻ kích động được chính phủ hậu thuẫn và thực tế đang chặn lối ra vào Karabakh. Azerbaijan phủ nhận việc phong tỏa con đường, nói rằng một số đoàn xe và viện trợ được phép đi qua.

Trong những tháng gần đây, Armenia đã nhiều lần kêu gọi Moscow làm nhiều hơn để hỗ trợ hòa bình và đảm bảo quyền tiếp cận không bị cản trở giữa Armenia và Nagorno-Karabakh thông qua Hành lang Lachin.