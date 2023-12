Căng thẳng lan rộng tại Trung Đông

Cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã kéo dài gần 12 tuần, nhưng tính đến hôm qua vẫn chưa thấy dấu hiệu rõ ràng về việc sắp chấm dứt. Thậm chí, quân đội Israel còn đang đẩy mạnh tiến công tại miền trung và miền nam Dải Gaza sau khi các lãnh đạo chính trị ủng hộ tiếp tục cuộc chiến.



Cuộc chiến nhiều mặt trận

Quân đội Israel hôm 26.12 xác nhận đang mở rộng chiến dịch tại các "trại trung tâm", ý nói đến khu vực gồm nhiều trại tị nạn ở miền trung Dải Gaza, theo tờ The Times of Israel. Một số khu trại bị oanh tạc trong vài ngày liên tiếp, buộc một đại diện Văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng và kêu gọi có biện pháp bảo vệ dân thường. Đến nay, gần 21.000 người Palestine đã thiệt mạng do xung đột tại Dải Gaza từ ngày 7.10, theo cơ quan y tế do Hamas điều hành.

Điểm xung đột: IsrTổng tư lệnh Ukraine lo sẽ có nhiều Bakhmut; cách dùng tên lửa lạ của Nga

Trong cuộc họp báo ngày 26.12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi nói rằng các lực lượng đang mở rộng chiến dịch tại miền trung và miền nam Dải Gaza trong khi vẫn tiếp tục "duy trì và gia tăng thành tích tại miền bắc". Vị chỉ huy cảnh báo cuộc chiến sẽ còn kéo dài "thêm nhiều tháng nữa" nhưng quân đội Israel sẽ không để cho tình hình an ninh quay trở lại như trước cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7.10.

Các binh sĩ Israel tại Dải Gaza trong ảnh được công bố ngày 27.12 Quân đội Israel

Trong một phát biểu gợi ý chiến sự tại Trung Đông đang leo thang nguy hiểm, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói tại quốc hội rằng nước này đang hứng chịu cuộc tấn công từ 7 mặt trận gồm Gaza, Li Băng, Syria, Bờ Tây, Iraq, Yemen và Iran. "Chúng ta đã đáp trả và có hành động tại 6 trong số những mặt trận đó", ông Gallant nói nhưng không nêu cụ thể đã đáp trả ở nơi nào.

Lực lượng Houthi tại Yemen hôm 26.12 cũng tuyên bố đã tấn công một tàu chở container tại biển Đỏ và các mục tiêu tại Israel, theo tờ The Guardian. Cùng ngày, quân đội Mỹ thông báo bắn hạ 12 máy bay không người lái, 3 tên lửa đạn đạo và 2 tên lửa hành trình của Houthi, đồng thời không kích nhiều cơ sở của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Iraq, đáp trả những vụ tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ và đồng minh ở Iraq và Syria. Tại biên giới Israel - Li Băng, các đợt tấn công qua lại giữa Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp nỗ lực đàm phán kêu gọi xuống thang của Mỹ.

Iraq lên án cuộc không kích 'thù địch' của Mỹ vào nhóm dân quân thân Iran

Đàm phán về chiến sự

Trước hàng loạt diễn biến căng thẳng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã đối thoại qua điện thoại vào ngày 26.12 về việc giải cứu con tin tại Dải Gaza và tăng cường viện trợ nhân đạo.

Reuters hôm qua dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Israel Ron Dermer đã thảo luận về việc giải thoát cho toàn bộ con tin và chuyển sang một giai đoạn khác của chiến sự, tập trung tối đa vào các mục tiêu giá trị cao của Hamas. Hai quan chức cũng được cho là đã bàn bạc kế hoạch về việc quản trị và an ninh tại Dải Gaza hậu xung đột.

Trong khi đó, báo Haaretz loan tin một phái đoàn của Chính quyền Palestine (PA), do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo tại Bờ Tây, sắp đến Ai Cập để thảo luận với nước trung gian này về vai trò của PA trong tương lai của Dải Gaza. Trong cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Ai Cập ngày 26.12, Tổng thống Abbas tuyên bố PA sẽ cầm quyền tại Dải Gaza bất chấp sự phản đối của Israel. Nhà lãnh đạo cảnh báo giai đoạn hậu chiến sự sẽ là bài kiểm tra về việc liệu Mỹ có giữ lời hứa ủng hộ khôi phục quyền quản trị của PA tại Gaza.

Đêm chết chóc ở Gaza: Hơn 100 người chết vì Israel không kích