Căng thẳng ngoại giao Canada - Ấn Độ leo thang

Vụ ám sát xảy ra tại TP.Vancouver (Canada) vào tháng 6.2023, theo Reuters. Trái với tuyên bố trục xuất của Ottawa, New Delhi nói đã triệu hồi các nhà ngoại giao của mình về nước vì không tin vào cam kết của chính phủ Canada trong việc đảm bảo an ninh cho họ. New Delhi trước đó đã ra lệnh trục xuất 6 nhà ngoại giao cấp cao của Canada, bao gồm cả quyền cao ủy.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu trong cuộc họp báo ở Ottawa ngày 14.10 ẢNH: AFP

Tranh cãi ngoại giao như trên cho thấy mối quan hệ giữa hai quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung đang xấu đi nghiêm trọng, theo Reuters. Mối quan hệ này trở nên căng thẳng kể từ khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào năm ngoái tuyên bố rằng ông có bằng chứng cho thấy các điệp viên Ấn Độ có liên quan vụ ám sát ông Nijjar.

Trong cuộc họp báo hôm 14.10, ông Trudeau còn tuyên bố chính phủ Canada hiện có "bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng các điệp viên của chính phủ Ấn Độ đã và đang tham gia những hoạt động gây ra mối đe dọa đáng kể đến an toàn công cộng". Những hoạt động đó bao gồm thu thập thông tin bí mật, cưỡng ép, nhắm vào người Canada gốc Nam Á và tham gia hơn 10 hành vi đe dọa và bạo lực, theo ông Trudeau.

Trong khi đó, New Delhi hôm 14.10 bác bỏ động thái của Ottawa về cuộc điều tra liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Nijjar, và cáo buộc ông Trudeau đang theo đuổi một âm mưu chính trị.