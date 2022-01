Căng thẳng sau đối thoại Nga - NATO

Reuters ngày 13.1 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố sau cuộc đối thoại với các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng tình hình rất căng thẳng và hiện chưa rõ làm thế nào vượt qua các trở ngại để tạo ra bước tiến.

Ông Grushko tuyên bố Nga muốn có câu trả lời bằng văn bản từ NATO cho các đề nghị đảm bảo an ninh và cảnh báo khối này không thể chỉ chọn một số đề nghị trong danh sách do Nga đưa ra. Cũng theo ông Grushko, Moscow sẽ dùng các phương tiện quân sự để vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh nếu biện pháp ngoại giao chưa đủ để ngăn chặn mối đe dọa đó. Hãng tin TASS còn dẫn lời Thứ trưởng quốc phòng Nga Alexander Fomin cảnh báo việc NATO phớt lờ những đề xuất về an ninh của Nga, tạo ra nguy cơ về các sự cố và xung đột.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Nga và NATO có cuộc họp kéo dài 4 giờ đồng hồ ở Bỉ trong ngày 12.1. Đây là cuộc gặp lần thứ 2 giữa Nga với phương Tây trong tuần này nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng liên quan Ukraine, theo sau cuộc đối thoại Mỹ - Nga tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 10.1.





Thứ trưởng Grushko hôm qua khẳng định cuộc đối thoại không có đột phá và than thở rằng giữa Nga và Mỹ cũng như giữa Nga và NATO không có “chương trình nghị sự tích cực” nào. Tại cuộc họp báo sau cuộc họp với Nga, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận: “Có sự khác biệt đáng kể giữa các đồng minh NATO và Nga. Những bất đồng của chúng tôi sẽ không dễ vượt qua”. Ông Stoltenberg còn cảnh báo: “Có nguy cơ thật sự về một cuộc xung đột vũ trang mới ở châu Âu”. Mặt khác, ông Stoltenberg tuyên bố NATO sẵn sàng đối thoại về kiểm soát vũ khí, nhưng sẽ không cho phép Nga tác động đến mong muốn của Ukraine gia nhập NATO.