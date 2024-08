Cảnh báo chiêu trò quảng cáo cờ bạc trá hình

Ngày 5.8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thời gian qua, công an các xã, phường tại địa phương phát thông báo, cảnh báo người dân về việc một số người lạ mặt đến các quán ăn, giải khát, tạp hóa, nhà hàng tặng cốc nhựa, hộp đựng giấy, đựng đũa… có in logo quảng cáo cờ bạc trá hình.



Logo có dòng chữ "OKVIP" quảng cáo cho các trang đánh bạc trực tuyến CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin từ người dân, các đối tượng này tự giới thiệu là người của công ty quảng cáo và đề cập việc sẽ tặng miễn phí hộp giấy, ly uống nước, bảng hiệu... có in logo.

Nhiều người lầm tưởng đây là logo quảng cáo cho thương hiệu, hàng hóa. Trên các vật dụng in dòng chữ này còn có mã QR. Thực tế, đây là hình ảnh quảng cáo cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đây là hoạt động cờ bạc trá hình, lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật. Cơ quan công an đề nghị người dân không nhấn vào các đường link, không tham gia, không để các đối tượng lợi dụng quảng cáo các dòng chữ trên.

Nếu phát hiện những đối tượng đi tặng quà có logo quảng cáo cờ bạc trá hình, người dân cần nhanh chóng báo cho lực lượng công an gần nhất.