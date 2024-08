Cảnh báo đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan

"Chúng tôi thực sự cần các nhà sản xuất mở rộng quy mô để chúng tôi có thể tiếp cận được nhiều loại vắc xin (phòng đậu mùa khỉ) hơn nữa", phát ngôn viên WHO Margaret Harris nói với các phóng viên, theo AFP.



Nhân viên y tế tại khu điều trị đậu mùa khỉ thuộc một bệnh viện ở CHDC Congo ngày 16.8 AFP

WHO đang kêu gọi các quốc gia có kho dự trữ vắc xin phòng đậu mùa khỉ quyên góp cho các quốc gia đang có dịch bệnh bùng phát. Hai loại vắc xin phòng đậu mùa khỉ đã được sử dụng trong những năm gần đây là MVA-BN, do Hãng dược Bavarian Nordic của Đan Mạch sản xuất, và LC16 của Nhật Bản. Bà Harris cho hay có 500.000 liều MVA-BN trong kho, trong khi có thể sản xuất thêm 2,4 triệu liều nữa nếu có cam kết từ các bên mua.

Ngày 14.8, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu sau khi một chủng mới chết chóc hơn của vi rút gây bệnh này là clade Ib lan ra nhiều vùng ở châu Phi, gồm 4 nước chưa từng có bệnh là Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda. Đây là lần thứ hai WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ từ lần ban bố vào năm 2022. Từ tháng 1.2022 - 6.2024, 208 ca tử vong và hơn 99.000 ca bệnh đã được ghi nhận trên khắp 116 nước, theo WHO.

WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

Vi rút đã lan khỏi tâm dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo đến các nước khác tại châu Phi và trong tuần này lần đầu được phát hiện tại Thụy Điển và Pakistan. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật châu Âu (ECDC) ngày 16.8 nâng mức đánh giá nguy cơ và cho rằng khả năng cao số ca bệnh mới tại châu Âu sẽ tăng lên. Tuy vậy, cơ quan này lưu ý khả năng duy trì lây nhiễm của chủng vi rút mới tại châu lục này vẫn ở mức thấp.

Phó giáo sư miễn dịch học Brian Ferguson tại Đại học Cambridge (Anh) cho rằng không ngạc nhiên khi việc đi lại giữa các châu lục đã đưa ca bệnh đến châu Âu. Ông cảnh báo khả năng số ca bệnh sẽ gia tăng bởi hiện không có cơ chế để ngăn chặn người mắc bệnh nhập cảnh. WHO vẫn phản đối việc hạn chế đi lại để ngăn đậu mùa khỉ lây lan.

Ngày 16.8, Trung Quốc thông báo sẽ sàng lọc người và hàng hóa nhập cảnh trong vòng 6 tháng tới để phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ. Các phương tiện, container và vật phẩm từ vùng có bệnh phải được khử trùng trong khi người từ những vùng này phải chủ động khai báo với hải quan nếu tiếp xúc với ca bệnh hoặc biểu hiện triệu chứng.

Đậu mùa khỉ là bệnh có thể lây từ người sang động vật. Cả hai chủng chính của vi rút gây bệnh đều lây qua tiếp xúc gần với người bệnh hoặc động vật, đồ vật nhiễm bệnh. Người mắc bệnh có triệu chứng tương tự như cảm cúm và nổi mụn nước trên da.