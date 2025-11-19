Cảnh báo: Lỡ giai đoạn vàng hồi sinh khớp gối, nhiều người gánh hệ lụy nghiêm trọng

Thoái hóa khớp gối: Bệnh âm thầm nhưng không thể xem nhẹ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thoái hóa khớp là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở người trên 60 tuổi. Tại Việt Nam, thống kê ghi nhận khoảng 35% người trên 40 tuổi có biểu hiện thoái hóa khớp, trong đó khớp gối là vị trí chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Bệnh tiến triển âm thầm qua nhiều năm, bắt đầu bằng cảm giác đau nhức khi vận động, đặc biệt là khi đi lại, leo cầu thang hoặc đứng lâu. Nếu không can thiệp kịp thời, sụn khớp bị bào mòn, khe khớp hẹp lại, xuất hiện gai xương, có thể dẫn đến biến dạng khớp và thậm chí mất khả năng vận động.

"Giai đoạn vàng" điều trị - Cơ hội không nên bỏ lỡ

Theo phân độ Kellgren - Lawrence sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh thì thoái hóa khớp được chia làm 4 giai đoạn, trong đó:

Giai đoạn I - II: Là thời điểm lý tưởng để điều trị không xâm lấn, khi bao khớp chưa bị tổn thương nhiều, bề mặt sụn độ mài mòn ít vẫn còn có thể tái tạo tốt.... thì việc đáp ứng với điều trị sẽ mang đến hiệu quả tối đa.

Giai đoạn III - IV: Tổn thương khớp đã sâu, sụn mòn nặng, hình thành gai xương to dày đặc, khe khớp hẹp nặng, chân biến dạng sẽ khó phục hồi. Lúc này, các phương pháp bảo tồn hầu như ít hiệu quả hơn, người bệnh thường phải đối mặt với lựa chọn thay khớp gối nhân tạo.

Hình ảnh mô tả 4 giai đoạn thoái hóa khớp gối

Hệ lụy nghiêm trọng khi bỏ lỡ giai đoạn vàng điều trị khớp gối

Một nghiên cứu được công bố trên The Journal of Bone and Joint Surgery (Hoa Kỳ) cho thấy những bệnh nhân trì hoãn điều trị trên 12 tháng có nguy cơ tàn phế cao hơn gấp 2,4 lần so với nhóm điều trị sớm. Ngoài ra, điều trị muộn còn làm tăng tỷ lệ phải thay khớp, kéo theo rủi ro về nhiễm trùng, mất khả năng vận động vĩnh viễn, đặc biệt ở người cao tuổi.

Hiệu quả hơn khi điều trị thoái hóa khớp đúng giai đoạn vàng

Theo các bác sĩ Đoàn Công Minh (BS CKI - 20 Năm kinh nghiệm) "thoái hóa khớp nếu được can thiệp kịp thời đúng thời điểm vàng (giai đoạn 1 và 2) thì khả năng phục hồi có thể đạt 80-85%, thậm chí với những bệnh nhân trẻ tuổi con số này có thể lên tới 90%".

Tại InterMec việc điều trị bằng tổ hợp hệ thống công nghệ cao hiện đại sẽ tác động sâu và chính xác vào vùng tổn thương, phục hồi bệnh từ gốc rễ:

Công nghệ giảm đau đa điểm Max Cool Pro: Sẽ truyền những xung năng lượng tần số từ 300 kHz - 1.000 kHz giúp ngắt tín hiệu đau, giảm đau tại chỗ. Đồng thời giải phóng các ion bên trong tế bào, thúc đẩy cơ chế tự chữa lành.

Sẽ truyền những xung năng lượng tần số từ 300 kHz - 1.000 kHz giúp ngắt tín hiệu đau, giảm đau tại chỗ. Đồng thời giải phóng các ion bên trong tế bào, thúc đẩy cơ chế tự chữa lành. Công nghệ Laser cường độ cao: Sử dụng ánh sáng laser với cường độ 650-915nm, thâm nhập sâu và rộng vào khu vực mô tổn thương sâu bên trong, kích thích tuần hoàn máu, tăng tốc độ lành viêm nhanh chóng.

Sử dụng ánh sáng laser với cường độ 650-915nm, thâm nhập sâu và rộng vào khu vực mô tổn thương sâu bên trong, kích thích tuần hoàn máu, tăng tốc độ lành viêm nhanh chóng. Công nghệ siêu âm đa tầng: Sử dụng sóng siêu âm tần số 1 - 3 MHz để xuyên qua nhiều lớp mô khớp, giúp tiêu viêm, giảm đau mà không làm tổn thương mô lành.

Sử dụng sóng siêu âm tần số 1 - 3 MHz để xuyên qua nhiều lớp mô khớp, giúp tiêu viêm, giảm đau mà không làm tổn thương mô lành. Công nghệ điện xung thế hệ mới: sử dụng xung điện có tần số thấp và trung bình để tạo ra làn sóng vi điện, luân phiên tác động vào vùng tổn thương, giảm đau tại chỗ, giúp cơ bắp thư giãn và phục hồi nhóm cơ bắp suy yếu.

4 công nghệ cao hiện đại hỗ trợ đắc lực để phục hồi thoái hóa khớp giai đoạn vàng

Tại InterMec phác đồ điều trị lại là sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên lý y học tái tạo cùng hệ thống công nghệ cao tiên tiến, được nhập khẩu từ những Tập đoàn y tế hàng đầu thế giới như Chattanooga, Winback…Nhờ đó, mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng để phục hồi khớp gối hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu, thích hợp cho những bệnh nhân lớn tuổi ngại uống thuốc hoặc đụng chạm dao kéo.

Có thể nói, điều trị thoái hóa khớp đúng giai đoạn vàng bằng công nghệ cao chính là chìa khóa giúp hàng ngàn người bảo tồn khớp tự nhiên, duy trì khả năng vận động linh hoạt và tránh được những hậu quả nặng nề về sau.

