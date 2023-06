Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh miền núi phía bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay 19.6, ở khu vực vùng núi Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18.6 đến 8 giờ ngày 19.6 có nơi trên 60 mm như: H.Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) 86,8 mm; H.Bình Sơn (tỉnh Thái Nguyên) 78,8 mm; H.Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) 76,6 mm...

Hình ảnh trận lũ quét xảy ra ở H.Tam Đường, tỉnh Lai Châu CHỤP MÀN HÌNH

Dự báo trong ngày và đêm 19.6, ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đáng chú ý, bản tin trưa 19.6 của cơ quan khí tượng dự báo, trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Mưa lớn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Mường Ảng, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên); Thuận Châu, Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp (tỉnh Sơn La); Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái); Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn); Sông Công, Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó ngày 13.6, tại lưu vực suối Nậm Dê (xã Sơn Bình, H.Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đã xảy ra một trận lũ quyét. Dù trận lũ không gây thiệt hại về người nhưng đã cuốn trôi một số diện tích nuôi cá nước lạnh của người dân.

Cùng ngày, tại TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cũng xảy ra mưa lũ gây sạt lở làm hư hỏng một số diện tích cây nông nghiệp và tài sản của người dân.