Hà Giang: Khởi tố cựu trưởng phòng TN-MT huyện gây thiệt hại gần 3 tỉ đồng

Sáng 17.6, Công an H.Bắc Quang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Linh Văn Túc (54 tuổi, trú xã Hùng An, H.Bắc Quang) về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ", quy định tại điều 281 bộ luật Hình sự.

Công an H.Bắc Quang tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Linh Văn Túc (áo trắng)

Theo Công an H.Bắc Quang, ông Túc là cựu Trưởng phòng TN-MT H.Bắc Quang. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Túc đã được tống đạt, sau khi viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, giai đoạn từ năm 2013 - 2015, trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế giữa Phòng TN-MT H.Bắc Quang với Công ty cổ phần Tư vấn trắc địa bản đồ (địa chỉ tại H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), ông Túc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để cố ý làm trái các quy định của pháp luật,

Công an H.Bắc Quang xác định, hành vi của ông Túc đã gây thiệt hại gần 3 tỉ đồng tài sản của Nhà nước.

Công an H.Bắc Quang đang làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.